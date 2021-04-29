北水「制水」成交萎縮　後市去向還看美股｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-04-29 11:30

國內「小黃金周」將至，據報導指國內市面整體已出現「歌舞昇平」的現象，尤以國內旅遊業，更被形容為「史上最熱五一黃金周」。

從內地最大網上旅遊服務平台攜程（9961）所指，透過其網站的訂單與2019年相比，有43%增長，酒店訂房已近九成爆滿，旅遊人次更有望破2億新高，需求殷切帶動其股價亦同時創出上市新高；澳門亦因被中國視為「安全的出境遊目的地」，令其旅遊業因而受惠，更指訂房率達八成以上，更有酒店出現「天價客房」，報稱入住一萬要過萬港元；如單從上述的數字來看，好像暫時可以將「疫情」及「變種病毒」的熱門話題拋諸腦後。

澳門因被中國視為「安全的出境遊目的地」，令其旅遊業因而受惠，更指訂房率達八成以上，更有酒店出現「天價客房」（金沙中國fb專頁）

不過，香港與國內及澳門相對，這次的黃金周確實有點「斯人獨憔悴」，因為香港現階段仍然未能通關，國內遊客欠奉，昔日國內遊客喜愛流連的高消費店舖，如珠寶首飾、服裝名單及影音產品等，相信會是繼續「水靜河飛」，要談復甦相信仍需有待通關。

港股方面，近期每日成交似有「吊鹽水」之感，在北水以「滴滴仔」形式來灌溉的況下，成交仍不足1,500億，從大市持續缺乏方向，從圖表來看，可謂令投資者「思緒混亂」，10天、20天及50天的平均線的距離只有三百多點，差不多在28,800至29,100之間。雖然大市暫企穏29,000，但有感欠缺「穏陣」的感覺。

適逢今天期指結算，大市可能會在低成交的情況下夾穿29,100的阻力位，但因五一假期關係，港股通將會暫停，意味著會出現北水「制水」而導致成交進一步萎縮的情況，而後市去向則會受到美股走勢的左右。值得留意的股份，建議繼續先行留意受惠黃金周股份，相信在此假期，電影票房相信會創新高，所以IMAX（1970）及貓眼娛樂（1896）可能是直接受惠股份，不妨承勢短炒一轉。

另外，筆者亦擔心早前成為焦點的美國10年國債息或有回升跡象，由低位1.55開始蠢蠢欲動至近日再度升至近1.65水平，而上次債息去到此水平時，美股則開始調整，投資者應有所防避。

撰文：許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

筆者專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。