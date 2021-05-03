金管局：外匯基金首季投資收入116億元　股票贏債券輸

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-03 15:27

金管局表示，外匯基金首季投資收入錄得116億港元，當中香港股票方面賺76億元，其他股票方面賺188億元，債券蝕160億元，外匯賺12億元。

金管局總裁余偉文指，外匯基金首季因美國國庫債券孳息率上升，指標的十年期孳息率達1.7厘，債券價格下跌，所以外匯基金債券表現虧損主要因為債息升，未來數季表現非常不明朗，難以預測，主要視乎美息走向、美國通脹情況。

余表示，擔憂美國若不停印錢，通脹會升，聯儲局終無可避免加息或者減買債，一旦聯儲作出有關決定，以現時金融市場估值如此高，易有大調整，對外匯基金投資會有影響。他強調，金管局的投資策略是要做到較有預防性，例如持債不要持長年期，即使債息上升，也不會受到太大影響，而且資產項目繼續要多元化，以減低將來倘出現衝擊，影響亦可減低。

他提到，美國貨幣政策若有轉變，會否令現水平的金融市場大調整，又或者早前流入新興市場的資金，急速且大量流走，都需要密切留意。

港匯方面，余指近期出現少許回軟，主要是早前新股集資回流。樓價方面，過去數月平穩，但有輕微升溫。

銀行業首季信貸增長率回升

金管局副總裁阮國恒表示，今年銀行業首季信貸增長率回升，錄得2.8%。去年疫情之下，特定分類貸款比率有上升，比率為0.9%，看不到有行業集中性，故認為屬可控水平，今年首季比率上升但有放慢，資產質素保持平穩。

預先批核還息不還本計劃方面，局方今宣布合資格中小企貸款本金還款期再延長半年至今年10月。