京東物流認購前要懂呢D｜新股聶人‧聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-05-03 11:59

京東集團─SW (9618) 除了自身之外，僅約半年以迅雷不及掩耳之勢將旗下的達達集團 （美：DADA）和京東健康（6618）分別在美國（2020年6月）和香港（2020年12月）安排上市，現時市場焦點集中在將會在港上市的京東物流之上，上週已通過香港上市聆訊，預計在5月招股和上市，成為一年內第3家京東系公司在香港集資上市。京東物流最近一次融資在2018年，私募融資25億美元，當時估值約135億美元 （折合約1,053億港元），而今年2月則市傳京東物流估值已達400億美元（折合約3,120億港元）。

京東物流兩年內估值升近兩倍。（資料圖片）

京東物流估值增速驚人

僅約兩年升值近兩倍，難怪成為近期在港IPO焦點。今次上市集資介乎30億至40億美元 （約233億至310億元）。投資者最關心的，當然是此股是否值得認購，面對上周四及周五（4月29和30日）恒生科指見二連跌，由4月29日高位8,599點計起，累跌逾3.33%至8,313點，為4月23日以來最低收市位，加上於4月30日開市前騰訊控股（0700）等13家網絡金融平台被內地監管部門約談，遭提出七個整改要求，預期科技股繼續受壓機會大。留意於4月29日上市的兆科眼科─B（6622）受累已見二連跌，於上周五收報12.5元，較上市價16.8元已低逾兩成半。

科技股捱沽招股將受累

眼科醫療股在港股中罕見，除了此股，便只有歐康維視生物（1477）─B、德視佳（1846）和希瑪眼科（3309），按4月30日收市價計算，市賬率為4.53、4.01和5.24倍。而兆科眼科的每股資產淨值折合為6.2889港元，相對4月30日收報12.50元，市賬率為2.03倍，低於上述三股，證明已偏離合理值。筆者認為此股的合理市賬率不少於3.50倍，計出每股合理值為22.00元，較現價折讓逾四成三。因此，東京物流若於本週招股，銷情欠佳機會大。倘若科技股跌勢持續至東京物流上市，那麼股價表現受累機會大。

外部客戶收入正在增加

故此對於短炒部署的投資者，考慮認購此股前要三思；但若作中長線投資，卻見不俗的吸引力。集團外部客戶收入正在增加，物流網絡覆蓋全國。外部客戶的收入貢獻佔總收入的百分比從2018年的29.9%增加至2019年的38.4%，截至2020年9月30日止9個月，進一步增加至43.4%；集團物流網絡幾乎覆蓋中國所有地區、城鎮及人口，截至去年9月30日，京東物流已營運800多個倉庫，總管理面積約2,000萬平方米，包括雲倉生態平台管理的面積，而截至去年底集團擁有逾19萬名配送人員。

擁逾四千項專利及版權

此外，有別於一般物流公司，京東物流投放大量資源用於科技創新，擁逾四千項專利版權。最近三年共投資46億元用於研發，佔同期總收入的3.4%。截至去年底已擁有包括逾4,400項專利及版權 (包括正申請中的)，其中逾2,500項涉及自動化及無人技術。於所有關鍵物流運營環節 (包括倉儲、運輸、分揀及配送)，運用先進的無人技術及機器人 (如自動導引車、自主移動機器人及分揀機器人、無人駕駛汽車等)，極大提高速率、準確性及生產力；並且致力於鞏固其在國內一體化供應鏈物流服務的龍頭地位。

根據灼識諮詢報告，2019年按收入計京東物流是最大的一體化供應鏈物流服務商，市場份額為2.2%。集團已建立高度協同的六大網絡來覆蓋全國：倉儲網絡、綜合運輸網絡、配送網絡、大件網絡、冷鏈網絡及跨境網絡。集團去年首三季收入為495.0億元，按年升43%；2019年全年收入為498.5億元，按年增長32%。去年首三季度非國際財務報告準則盈利錄得22.8億元，已證明具備賺錢能力。筆者認為若於招股時按招股價計出上市時市值上限低於2,500億港元，配合上述各項亮點，屆時便值得認購。

聶振邦(聶Sir)

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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