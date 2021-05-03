「天貓香港」推本港特色商品　試業期間免運費

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 16:19

新冠疫情使網上購物在香港更為普及，阿里巴巴（9988）旗下的「天貓香港」正式上線試業，主打本地服務及產品，所有商品均由本地商家發貨。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，「天貓香港」即將推出多種優惠，包括無門檻使用的10港元現金券、單店及跨店買滿299港元減40港元等。同時，在5月5日（周三）至5月7日（周五）期間全場免運費，新入駐店鋪亦有提供試業優惠，例如全店商品可享85折。

陳子堅又指，「天貓香港」初上線已有超過2,000多個品牌進駐，當中美妝、服飾、家電電子產品等為主。料日後更會引入更多香港本地大小品牌進駐，令商品種類變得更多元化、更具香港本土特色。

被問及與香港電視旗下（1137）HKTVMall的競爭，他表示，越來越多公司投資本地電商，代表本港電商市場開始起步，而「天貓香港」月活躍用戶人數比同業好，並以協助本地商家發展電商業務為目標，之後亦會根據市場需求，考慮是否投入生鮮市場。

此外，集團又指「天貓香港」與現有的「淘寶香港站」起到互補作用，「淘寶香港站」以消費者對消費者（C2C）的模式為主，將持續為本港消費者提供來自內地的中小商戶商品；而「天貓香港」則會帶來眾多本地或已在本地發展的中外品牌，豐富本港消費者的商品選擇。