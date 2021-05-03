平保重整方正集團　遭市場看淡　大行料可帶來協同作用

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 18:53

中國平安（2318）旗下平安人壽，重整方正集團，將與珠海國資，按七比三的比例，獲得新方正集團不低於73%的股權，當中平安人壽將以370.5億至507.5億元人民幣對價，獲得新方正集團51.1%至70%的股權。大行憧憬合併方正集團可為平保帶來協同作用，惟今日市場反應平平，中國平安全日收跌2.47%，報82.85元，而方正控股（0418）全日升超八成半，收報0.87元。

高盛表示，以對價中位數約440億元人民幣計，對平保的剩餘資本規模只屬小數目；若有關重整獲得批准，相信投資者會聚焦兩方面，包括平保能否把方正集團旗下北大國際醫院成為優質保險客戶的獨特價值；以及能否憑著中國平安的專業技術，將北大方正人壽保險及方正證券的股本回報率改善。

高盛並未就方正重整建議之相關交易考慮在預測上，維持對平保的預測不變，2021至2023年之每股盈利預測分別為8.32、8.55及9.47元人民幣，預測市盈率分別為8.5、8.3及7.5倍。

摩根士丹利發表報告指，今次交易的規模及平保的參與程度，可能讓市場感到意外，但該行認為這項交易將為平保帶來突出的投資回報和長期的協同效應，決定予平保「增持」評級，目標價118元。

滙豐環球研究發表報告，指今次重整投資協議將保留方正的優質資產，包括醫療及保健、資訊科技及教育資產，但目前仍未有新方正集團的財務資料，而平保亦未決定是否整合方正證券及北大方正人壽資產，加上重整計劃仍需獲多個監管機構批准，因此下調平保目標價，由120元降至106元，維持「買入」評級。

野村則認為，受監管要求所限，平保只可控制一個證券牌照及一個壽險牌照，所以需要處置部分收購的金融資產，包括方正證券及北大方正人壽。野村維持平保「買入」評級，目標價113.88元。