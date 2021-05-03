中國宏橋引建行旗下建信等投資者　為山東宏橋增資68億元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 21:36

中國宏橋（1378）引入戰略投資者，與兩間間接附屬宏橋投資（香港）及山東宏橋，於4月30日與建信投資訂立增資協議，建信投資已同意認購合共10億元（人民幣，下同）的山東宏橋新資本。同時，宏橋投資（香港）已同意以山東宏橋可供分配利潤中的30億元向山東宏橋增資。

公告稱，該公司、宏橋投資（香港）及山東宏橋先前已經與長浙宏基以及長浙宏葉分別簽署了增資協議，長浙宏基以及長浙宏葉已分別認購山東宏橋22.5億元及5.5億元的新資本。截止今日（3日），該等增資已經完成。前述增資所涉及的總金額為68億元。

於增資完成後，山東宏橋將分別由宏橋投資（香港）持有約94.52%， 由長浙宏基持有約3.25%，由建信投資持有約1.44%及由長浙宏葉持有約0.79%。

若山東宏橋3年後未上市須向建信回購

此外，建信投資已獲授購股權，倘山東宏橋股權於增資日期後36個月內未兌換為上市股份，建信投資有權以書面形式要求公司、山東宏橋或山東宏橋指定的關聯方回購建信投資持有的山東宏橋股權。

據悉，山東宏橋主要從事選礦、常用有色金屬冶煉、有色金屬壓延加工、金屬材料銷售、煤炭及製品銷售及貨物進出口業務。

建信投資是經國務院銀行業監督管理機構批准設立的一家非銀行金融機構，為中國建設銀行股份有限公司全資設立的一級子公司，註冊資本為270億元，是中國首家取得營業執照開業的金融資產投資公司。

長浙宏基和長浙宏葉是由長江浙商聯合投資管理有限公司擔任合夥事務執行人的投資性基金。長浙投資管理是由長江商學院多位校友企業家以及國內製造業多位領軍企業家聯合發起，主要圍繞智能製造、醫療健康、新材料以及教育文化等領域進行投資的一家公司。