數碼港未來將多推Pre-IPO服務及共同認投

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-03 19:45

數碼港有意為初創企業提供更多融資服務，數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港日後會多做Pre-IPO服務，以及與投資者做共同認投。

初創公司由創新概念開始，業務慢慢開始拓展（Scale Up），甚至變大至進入退出策略（Exit Strategy）步伐。陳思源指，數碼港一直作為接頭人的角色，將投資者或金融機構與初創企業進行配對和接洽。

他指，數碼港未來將在投資者和初創企業上加大促進雙方配合，一是做好投資者網絡。目前有逾120間投資公司經常關注初創公司發展並注資於其中。未來數碼港會與投資者們進行策略性互投。「數碼港去年注資4,000萬元，共同投資者則投資近5億元，比率為1:12。數碼港一同參與投資，這樣一來可給予投資者信心，又可幫助初創企業拓展。」

數碼港投資創業基金（CMF）初始投資額為4億元，將用於向數碼港數碼科技創業家提供種子項目投資以至B輪或後期的融資，助力公司業務發展；及推動香港創業投資生態的發展，為數碼科技創業家進一步開拓業務空間。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港日後會多做Pre-IPO服務，以及與投資者做共同認投。（梁鵬威攝）

未來多推Pre-IPO的服務

另外，數碼港將推動專業服務網絡，目的主要是為初創公司在Pre-IPO的路上提供協助，包括法律與規例上的協助及服務。問及數碼港欲開展Pre-IPO的服務，即代表有一定數目的初創公司開始達至一定規模和上市要求，而當中有多少比例和行業是可參與Pre-IPO的服務時，陳思源卻表示數字要保密，不能透露。

陳思源又指，數碼港會同時在本身已有的企業網絡上再加強合作，在原來已有的配對活動上把關，做好「看門口」和「敲門口」的角色。數碼港早前於3月舉辦RegTech演示日，協助金融機構物色由初創企業開發的相關方案，其中首日已吸引約300名銀行代表報名參與。又於同月舉行Wealth Tech演示日，7間數碼港初創向證券業界展示方案。