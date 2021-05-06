摩根大通：料美聯儲將從2022年1月開始縮減買債

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-06 08:27

據新浪財經5月6日報道，摩根大通預計，美聯儲將從2022年1月份開始減少其每月的債券購買。

摩根大通資產管理公司固定收益全球負責人Bob Michele表示，由於經濟強勁復甦，美聯儲將開始縮減其資產購買規模，每月的縮減規模分別為100億美元的美國國債和50億美元的抵押貸款支持證券。

美聯儲目前每月的購債規模為1200億美元。Michele表示，有關減碼的討論可能會在8月份的傑克遜霍爾會議上開始。

投資者一直擔心將再次出現「縮減恐慌（taper tantrum）」，這可能會導致債券收益率飆升，因美聯儲可能會略微收緊金融條件。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在上次利率決議後的新聞發佈會上表示，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）甚至都沒有考慮過減碼。

但5月4日美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）有關加息的言論引發了市場動盪，她不得不在事後作出澄清。

耶倫在一次採訪中表示，未來利率可能有必要適度升高以免經濟過熱。金融市場應聲震盪，納斯達克100指數創3月以來最大跌幅。在美股收盤後，耶倫澄清稱，她並無預測或建議加息之意，美國通脹不會持續上升。

Michele認為，從2023年中開始，每隔一次議息會議美聯儲就將加息25個基點。他坦言，「坦白説，鑑於最近的經濟數據情況，在我看來這樣的加息路徑似乎還很寬鬆。」

著名投資者萊昂·庫珀曼（Leon Cooperman）今日早些時候表示，他認為美聯儲現在過於寬鬆，由於通脹的原因將不得不在2022年開始加息。

安聯顧問穆罕默德·埃裏安（Mohamed El-Erian）此前則表示，美聯儲公開承諾要等待數月的時間以觀察通脹壓力是否加劇，從而使自身陷入了困境。

他表示，「美聯儲沒有像加拿大央行最近那樣謹慎地踩下剎車，而是繼續助長最寬鬆的金融狀況。市場的泡沫和過度冒險將伴隨實際和預期的通脹上升。最終，美聯儲可能被迫猛踩剎車，有可能破壞本應持久的包容性復甦。」

達拉斯聯儲主席羅伯特·卡普蘭（Robert Kaplan）此前也表示，美聯儲應立即開始談論逐漸縮減購債。