任天堂去年多賺86%　創12年新高　旗下Switch累計銷量近8500萬部

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-07 22:24

據《共同社》報道，任天堂公布2020年財報，截至2021年3月底止，合併財報顯示凈利潤錄得4,803億日圓（折合約341億港元），按年增長86%，創12年歷史新高。

期內，營收亦增長34％，達到1.7589萬億日圓。

Switch去年銷量按年增長37％

該公司指，旗下遊戲機Switch受益於「宅在家」需求，促使銷售強勁。2020財年的Switch銷量增長37％，達到2,883萬部，創歷史新高。Switch自2017年推出，截至2021年3月底止，其累計銷量已達到8,459萬部，預計2021財年內突破1億部，或超過12年前曾創出高利潤的遊戲機「Wii」，其銷量達到1.163億部。

任天堂此前預測2021年財年的Switch銷量將減少12％，至2,550萬部。不過，該公司社長古川俊太郎表示，初期預估只是與過去較高的數字相比得出來，相信其銷售仍會持續強勁勢頭，能延長生命周期。

日本環球影城 : 超級任天堂世界（日本環球影城官網影片截圖）

預計2021年Switch產量約3,000萬部

報道指，任天堂事實上已向多家零部件廠商告知下年度產量計劃，預計達約3,000萬部。此外，該公司預計在下年度推出高畫質的高端機型，或會大力推動銷量大幅向上。

報道亦指，為了持續擴大遊戲主機業務，任天堂將拓展旗下IP的接觸人口，具體措施包括 3月在日本大阪環球影城開幕的主題樂園「超級任天堂世界」、與Niantic合作開發《皮克敏》手機 App 等。