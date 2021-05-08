HKTVmall上月GMV按月大跌7%　推新電子商貿項目「對撼」天貓

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-08 16:27

阿里巴巴（9988）旗下的天貓香港日前上線營運，正式進軍本地電商市場。HKTVmall訂單總商品交易額（GMV）按月大跌7%，隨後宣布將推出新電子商貿項目，繼續強化其領導地位並超越「購物」範疇。

HKTVmall母企香港電視（1137）昨日（7日）發表公告稱，HKTVmall將推出一系列新電子商貿項目，包括為VIP會員提供二手商品市集，VIP會員可以在平台上刊登閒置物品；1小時派遞選擇，第一階段早在4月中旬開始，向O2O門市兩公里內的客戶提供最快1小時的送貨服務，並將在今年5月起陸續延伸至已登記該服務的商戶合作夥伴。

同時，香港電視亦公布今年4月的營運數據，4月GMV按年下跌0.8%，按月下跌7%，達4.88億元。平均每日訂單數約3.68萬，按年增長16.5%，按月增長3.1%。

期內，HKTVmall應用程式的每月活躍使用者約135.2萬，較今年3月少約2.3萬，較去年同期減少15.6萬。而曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為43.2萬，較上月增加1.7萬，較去年同期增加5.9萬。

公司表示，清明節及復活節長假帶來季節性影響，再加上4月推出營銷計劃，包括透過提供無條件促銷優惠券吸引新客戶和選定客戶群，因此日均訂單有所上升，但平均訂單價值較低，合乎預期。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，天貓香港月活躍用戶人數比同業好。（資料圖片）

另一邊廂，被問及與HKTVMall的競爭，天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅早前表示，越來越多公司投資本地電商，代表本港電商市場開始起步，而天貓香港月活躍用戶人數比同業好，並以協助本地商家發展電商業務為目標，之後亦會根據市場需求，考慮是否投入生鮮市場。