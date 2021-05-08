調查：K11 MUSEA成最受歡迎商場　屈臣氏積極抗疫形象正面

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-08 19:30

網絡營銷成為銷售新趨勢，慧科訊業便推出了全港首個「網上最受歡迎」及「網上最能帶動購買意願」指數，當中K11 MUSEA和K11購物藝術館商場被評為最受歡迎購物商場，而屈臣氏就位居最受歡迎百貨公司榜首。

慧科訊業研究了全港314個購物商場、264個美妝品牌和70個生活百貨的網絡互動，結合大數據運算模型，及研究人員自主研發的人工智能 NLP 技術，運算出各大購物商場、生活百貨以及美妝品牌的受歡迎排名。

K11 MUSEA利用「濾鏡行銷」策略 吸引網民「打卡」

該機構指出，指數顯示最受歡迎購物商場是位於尖沙咀、新世界集團旗下的K11 MUSEA和K11購物藝術館商場。而K11 MUSEA最特別之處在於利用了「濾鏡行銷」的策略，舉辦了多場展覽會及節目活動，成功吸引網民到場「打卡」。

該機構又指，一些資源不足的小型商場，憑着價廉物美的商品和「集體回憶」情懷成功突圍而出，獲得網民好評，其中葵涌廣場、T.O.P和南豐商場，分別列第四、第五及第十名。

K11 MUSEA的消毒機械人。（歐嘉樂攝）

屈臣氏憑藉著積極抗疫的品牌形象突圍而出

百貨公司方面，慧科訊業指出，屈臣氏憑藉著積極抗疫的品牌形象，被評為最受歡迎百貨公司。排第二位的一田百貨，則藉其皇牌活動「一田購物優惠日」來吸引大量網民關注和分享。同時集團積極回應有關員工確診的消息，亦獲網民大讚。

而HKTV mall就位居第三，HKTV mall宣佈接受網上登記預購口罩時，網民反應異常熱烈，該帖文共收獲逾10萬互動量，包括2萬share和7萬like。另外，HKTV MALL的品牌形象，亦深受網民追捧。

機構又指，因為網民關注日式貨品，所以一眾日式生活百貨同樣能夠在疫情下脫穎而出，而網紅與潮流專頁的日式商場購物攻略亦成為重要的熱度來源。