字節跳動據報已增聘數千人　挑戰阿里巴巴網購龍頭地位

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-09 17:52

據外媒報道，TikTok母公司字節跳動已聘請數千名員工，並引入小米（1810）等知名贊助商，目的是要挑戰阿里巴巴（9988）的中國電子商務龍頭地位。

報道指，中國電子商務領域長期受阿里巴巴及京東（9618）控制，不過，字節跳動去年售出的化妝品、服裝和其他商品，價值達約260億美元（折合約2,028億港元)，而阿里巴巴旗下淘寶則用上六年時間才達到這數字。

在網購的推動下，字節跳動預料今年的廣告銷售將達400億美元（約3,120億港元），逾一半以上來自中國；預計到2022年，其廣告收入將超過1,850億美元（約1.44萬億港元）。

早前市傳字節跳動正研究上市，上市地點將在本港或美國。報道指其新興的電子商務業務有助推高公司的估值至超過2,500億美元（約1.95萬億港元），並消除市場對北京打擊中國互聯網巨頭的憂慮。

據悉，去年疫情帶動阿里巴巴旗下淘寶直播超過4,000億元人民幣的商品總價值，而快手（1024）則達到3,810億元人民幣的交易，是TikTok的兩倍多。

除此之外，報道亦提及，字節跳動正準備讓用戶在App體驗預訂酒店和餐廳服務，類似美團（3690）及騰訊（0700）旗下微信小程式提供的服務。