撰文: 劉紹蘭 最後更新日期: 2021-05-09 20:00

狗狗幣(Dogecoin)今日(9日)中午12時29分突然急插兩成,據Coindesk數據,截至下午18時59分,狗狗幣現報0.499美元,24小時內跌幅近30%,總市值跌回634億美元。

有媒體報道指,TESLA創辦人Elon Musk與其母親Maye Musk出席電視綜藝節目《週六夜現場》(Saturday Night Live)時大談狗狗幣,反令狗狗幣價格一度急挫。

Elon Musk在節目中表示,狗狗幣是「貨幣的未來」,又指狗狗幣對未來的影響力將會征服世界(「going to take over the world」)。馬斯克更開玩笑地表示,他買的母親節禮物就是狗狗幣。

當被主持人問到狗狗幣是否為一場騙局時,Elon Musk則承認它是騙局。(「Yeah, it's a hustle.」)