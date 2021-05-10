美團瀉7%　科技股全線向下　累恒指低收

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-10 16:44

上周五（7日）美國公布4月非農業新增職位數據，僅增加26.6萬份，遠不及市場人士，反而緩和了市場人士對當地加快調整現行寬鬆貨幣政策壓力。受此消息刺激，上周五美股三大指數齊升，道指再創歷史新高，升逾200點收市，報34777點；納指亦見反彈，漲0.88%；標指則漲0.74%同創新高。今早日韓股市造好，其中日本股市升幅曾高達300點或1%。

【16:37】體育及餐飲股皆向下

恒指今日反覆低收，收市報28595點，跌14點，國指收市報10651點，跌47點，科指收市報7886點，跌68點，成交額為1,635億元。

美團（3690）為今日表現最差的藍籌，收市報262.8元，跌7.1%，阿里（9988）跌2.1%，收市報215.2元，京東（9618）收市報287.2元，跌1.8%，快手（1024）跌1.8%，收市報239.8元，騰訊（0700）收市報595元，跌0.8%。

體育用品股今日普遍向下，安踏（2020）收市報139.6元，跌3.2%，李寧（2331）跌5.8%，收市報64.5元，特步（1368）瀉14.7%，收市報6.25元。

餐飲股同樣處於弱勢，海底撈（6862）跌2.5%，收市報42.05元，九毛九（9922）跌7%，收市報28.5元，呷哺呷哺（0520）跌7.6%，收市報10.98元。

不過資源股卻逆市上揚，中海油（0883）及中石油（0857）均逆市抽升逾4.5%，五礦資源（1208）更勁升11.2%，收市報6.05元。

【15:55】體育用品股尾市跌水

體育用品股尾市跌水，特步國際﹙1368﹚瀉8.7%、李寧﹙2331 ﹚瀉6.1%、361度瀉6.4%、安踏體育﹙2020﹚瀉3%。

【14:24】恒指跌53點

恒指午後仍下跌，最新報28557點，跌53點，國指最新報10636點，跌62點，恒生科指最新報7883點，跌71點。

【12:16】恒指半日跌93點

北水今早從港股撤出，半日淨流出35億元，加上科技股表現疲弱，拖累大市半日跌93點。恒指中午收市報28517點，跌93點；國指跌62點，中午收市報10636點，科指中午收市報7883點，跌71點。

美團（3690）跌8.1%，中午收市報259.8元，阿里（9988）跌1.9%，中午收市報215.6元，京東（9618）跌2.7%，報284.8元。

體育股方面，安踏體育（2020）跌4%，李寧（2331）跌3.9%，中午收市報65.85元，特步（1368）跌4.1%，報7.03元。

海底撈（6862）跌3%，報41.85元，九毛九（9922）跌6.4%，報28.7元，呷哺呷哺（0520）跌5.4%，報11.24元。

資金流入資源股，中海油（0883）升3%，中午收市報8.98元，五礦資源（1208）升9.6%，中午收市報5.96元。

【11:13】三大中資電訊股向下

美國紐約交易所旗下委員會決定維持對三大中資電訊公司ADR除牌，今早三者股價皆向下，聯通（0762）跌1.1%，報4.48元，中移動（0941）升1.1%，報49.45元，中電信（0728）跌1.7%，報2.81元。

【11:00】礦務股表現強勁

大宗商品價格持續上揚，鐵礦金價格能在1分鐘內勁升一成，鐵貨（1029）升11.8%，最新報0.38元，中國鐵鈦（0893）升18%，最新報0.236元。

江西銅（0358）升8.4%，報21.95元，紫金（2899）升6.3%，報13.08元，五礦資源（1208）升10.1%，報5.99元，中鋁（2600）升7.6%，報5.11元。

【09:49】恒指升幅擴大

港股升幅擴大至逾200點，恒指最新報28842點，升231點，恒生科指重上8000點，報8041點，升86點，國指升78點，報10777點。

騰訊（0700）重上600元，報606點，升1%，美團（3690）卻逆市下跌，報271.8元，跌3.9%，滙豐（0005）跌0.2%，報49元。

【09:20】恒指高開166點

港股承接上周五美股強勢帶動，今早高開166點或0.58%，報28776點。成份股之中，申洲國際（2313）表現最佳，升2.8%。受惠油價上漲，「三桶油」高開1.2%至2.3%。

騰訊（0700）於上周五險守600元，今早終於失守，最新報599元，低開0.2%，美團（3690）低開1%，報280元，即將公布上財政年度第四季業績的阿里（9988）無升跌，報219.8元。

國指升67點，報10766點，科指升32點，報7987點。