宏利香港首季核心盈利增長17%　代理人數目增至10690人

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-10 11:28

宏利香港今天公布2021年首季業績，期内所有重要業績指標均錄得強勁表現，包括年度化保費等值銷售額錄得雙位數增長。

期內，宏利香港核心盈利增長17%，至17億元；年度化保費等值銷售額增長10%至17億元；新造業務價值增長18%至11億元。截至2021年3月31日，代理人數目為10,690人，較2020年首季末增長6%；按管理資產計算，宏利的強積金市佔率創下24.7%的新高，較2020年首季末增長0.7個百分點。在2021年1月1日至2021年3月31日期間，按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為46.6%。

宏利香港首席行政總監戴明鈞指，公司在首季錄得卓越佳績，在核心盈利、年度化保費等值銷售額、新造業務價值方面都錄得雙位數升幅。隨著限制措施自今年2月起開始放寬，宏利香港在各分銷渠道的銷售活動亦迅速回升，當中尤以銀行及保持卓越生產力的代理人團隊最為顯著。

他續指，除了可扣稅方案，市場對其儲蓄計劃及危疾產品的需求也持續增長，季內危疾產品銷售額大幅上升約40%。戴明鈞指，代理人團隊繼續成為未來增長動力，集團正按計劃進一步拓展這銷售渠道。宏利香港最近簽約承租位處九龍東的國際貿易中心的部分寫字樓樓面，屬香港過去20個月最大宗甲級寫字樓租務成交，突顯其銳意加快拓展代理人團隊的雄圖願景。該獲承租的寫字樓樓面將主要用作代理人辦公室。

在數碼變革方面，宏利香港於2021年1月推出強化版電子銷售工具，令代理人團隊的工作更添效率。這項電子銷售工具在代理人團隊中迅速普及，截至第一季末的使用率已達70%。宏利香港將繼續投放資源發展數碼科技以提升客戶體驗，並將於未來數月推出新客戶網站以及流動應用程式。