美團王興貼《焚書坑》　市場憂步馬雲後塵　專家料股價短線難反彈

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-10 15:21

內地互聯網企業正處於「反壟斷」的監管浪潮，美團 （03690） CEO王興在旗下平台「飯否」上發布《焚書坑》一詩的帖文，引起市場關注。公司股價8連跌後，今早（10日）一度挫約一成．分析相信，股價暴瀉與市場人士擔憂其言論或引發後果有關，短線難以反彈，中、長線亦要擔心產業結構會否出現大轉變。

美團市值由高位蒸發了1.2萬億元。（資料圖片）

美團（3690）股價開市後急挫，中午收報259.8元，跌8%，連跌第9個交易日，股價創年內新低，較歷史高位的460元大跌逾四成，市值蒸發1.2萬億元。股價大跌，一般認為與王興在內地「反壟斷」的形勢下，於平台「飯否」發文提及《焚書坑》一詩：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」有關。

《焚書坑》 由唐代詩人章碣所寫，意指秦國有山河天險，以及曾經焚書、坑儒，都未能守住基業，而最終推翻秦朝的劉邦、項羽，二人亦不是讀書人，反映秦始皇為保護政權而焚書、坑儒，最後一點用都沒有。

王興在社交平台的發言，引發市場猜測。（資料圖片）

市監局要求科企「自檢自查」

目前中國科企受市場監管總局的《反壟斷法》影響。市場監管總局去年底立案調查阿里巴巴（9988）涉「反壟斷」一案，事件調查3個月後，阿里巴巴終於在4月10日，被市監總局重罰182億元人民幣。

及後市監總局、中央網信辦、稅務總局於4月13日聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求美團在內的34間企業須在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，若再發現平台企業在整改期過後，仍強迫實施「二選一」等違法行為，一律「從重從嚴」處罰。

一個月的「自查期」即將來到，暫時未知相關科企會落得什麼「下場」。不過王興在當局調查期間的「關鍵時刻」貼出上述詩詞，隨即引起內地網民討論，更有人覺得情況與阿里巴巴創辦人馬雲相似，或暗指監管的壓力。一位財經博主在微博道：「前有馬雲演講，後有王興抄詩......人生巔峰盡頭已到，自然禍從口出，他的生辰看後面還有五年背運。時也命也，今年是很多人的轉折之年​​​​。」

馬雲去年曾在上海外灘金融峰會演溝，提及中國「管」的能力很強，「監」的能力明顯不足，又直言「中國金融基本上沒有系統，而是中國是缺乏金融系統的風險。」此番言論令不少市場人士將當局在螞蟻集團上市前夕要求暫緩﹑並加強監管等一系列舉動聯想在一起。

王興試圖為文章降溫，稱這首詩給他一個警示。

王興試圖降溫：保持對創新追求

王興之後試圖為文章降溫，稱這首詩給他一個警示，「最危險的對手往往不是自己預料的那些，阿里一直盯著京東，最後的贏家竟然是拼多多。同理，美團外賣最大的對手看起來是餓了麼，但可能顛覆外賣的是我們還沒有關注到的公司和模式。」美團回覆《香港01》查詢時，亦再次重申發文原因非外界解讀如此，帖子含意是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。

外賣員「外包」問題 或成下一監管目標

過去美團除了面對《反壟斷法》的調查外，最近北京衛視播出節目《局處長走流程》，北京人社局副處長王林曾體驗送外賣，與美團代表交流時，後者透露目前美團平台上的註冊外賣員將近1,000萬人，他們不是美團的員工，而是屬「外包關係」，更直言早前向猝死的外賣賠償60萬元人民幣是出於輿論壓力，「我們也沒有辦法完全直接負責任，這可能會增加一些企業的負擔。」惹來自媒體炮轟。

專家認為，短線而言股價或受王興言論影響，惟不論美團以至其他內地科技企業，未來都有一大隱憂要解決，股價才有望反彈。

內地當局互聯網平台需在（資料圖表）

洪龍荃：短線難收復失地

中原資產管理投資總監洪龍荃（Larry）接受《香港01》訪問時認為，今日股價下跌，主要是與王興的詩有關，加上正面對「二選一」的調查，相信美團股價難以在短時間內收復失地。

他表示，過去的星期六、日，文章已經在內地平台有不少討論，雖然王興其後將相關的文章刪除，亦有作出解釋，但已引起市場擔憂，美團或與阿里巴巴及螞蟻集團有同一下場，監管當局或因今次事件下重手，「唔鍾意，罰得重啲。」

至於王興有為文章解釋，他指市場似乎不太認同，「市場唔buy，可能覺得王興只不過是辯解...王興嘅原意係點，要當事人先知，但好似古時咁，皇帝覺得你寫嘅東西有問題，原意係乜唔重要。」

洪龍荃相信美團股價難以在短時間內收復失地。（資料圖片）

易方王華：最擔心仍是產業結構改變

易方資本投資總監王華就表示，今次發文屬「突發事件」，市場沒有預期下造成股價大跌，「同業績唔同，部分資金會有預期...就算罰款亦已經有預期，情況或者好似阿里巴巴咁，被罰大約4%銷售額，除非（罰款）超出好多，否認（股價）甚至有機會回升。」

他表示，罰款等都是「一次過」的行為，即使增加罰款金額，影響亦只是短暫，最大問題是，在當局加強監管下，若果產業結構改變，或嚴重影響互聯網公司的盈行前景。

王華認為，一旦產業結構出現改變，或嚴重影響互聯網公司的盈行前景。（資料圖片）

科企前景：仍待監管規則出台

王華解釋，科企多以資助、補貼等去搶佔市場率，「一路燒錢， 燒到市場好大，用戶有習慣，之後加返價，或者畀少一啲補貼。」在這個情況下，行業會出現「End Game」，會有科企成功搶佔最大的市場份額，「之前會有打勝仗的一天，（加強反壟斷）會令市場長期處於混戰狀態，想搶市場率、加價、賺錢，呢個想法會冇咁易成功。」

洪龍荃亦有相近的看法，他指現時要等待內地當局制定對互聯網平台的監管規則出爐後，後市走勢才會更清晰，「科技股前景依家保守少少，唔可以二選一，會唔會難賺錢咗？成個story（故事）已經唔同咗，新的規則係點？球證未寫好規則，相信未來一、兩季難有升幅。」

易方資本高級分析員關博文補充，美團股價前景，要視乎一個月的自查期後，當局會否對美團作出處罰；而科技股估值過高、市場預料通脹升溫，以及內地收緊貸款及資金流勢性等因素，都是令相關類別的股價持續偏軟的原因。