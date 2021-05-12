美股｜道指大跌納指彈　中概股升　百度阿里京東ADR比本港收市高

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-12 04:50

由於對通貨膨脹率上升和高估值的擔憂，週二美股大幅低開，抛售浪潮從成長形科技股蔓延其他板塊，銀行、能源和工業股等無一倖免。但奇怪是，科技股在下午反彈，納指數在下跌2.2％後戲劇性大幅反彈，收市只輕微跌了不足0.1%。道指跌約473.66點，是二月以來跌幅最大的一天。標普500指數下跌0.87％，所有11個板塊全部下跌。

美股低開，道瓊斯工業平均指數一開市場就暴跌600點，納斯達克綜合指數也跌了2.2％，至盤中低點。標普500指數跌了1％，所有11個板塊均下跌。然而始料不及是，一衆科技股從早盤暴跌中反彈，納斯達克（Nasdaq）追回2％的虧損，盤中更一度錄得升幅。

收市時，標普500指數跌36.33點或0.87％至4152.1，而道瓊斯工業平均指數跌473.66點或1.36%，收市報34296.16。納斯達克綜合指數跌12.43點或0.09％至13389.43點。ZOOM（ZM）大升4.84%，特斯拉（TSLA）升1.882%.

港股ADR方面，百度（BIDU）升3.423%，比本港收市價升4.32%；嗶哩嗶哩（BILI）升3.392%，比本港收市升4.27%。京東（JD）升1.93%，比本港收市升3.86%。阿里巴巴（BABA）升0.843%，比本港收市升3.55%。