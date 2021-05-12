納指收復大部分失地　恒指有望二萬八整固　龍頭科技股有承接

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-12 09:33

恒指上日急跌險守二萬八大關，隔晚美股三大指數繼續向下，不過納指自低位反彈近300點，接近收復大部分失地，今日港股未至於看得太淡，有望於二萬八水平整固。焦點股份關注比亞迪公告分拆半導體到內地創業板上市，有利股價自半年低位反彈。

美股隔晚三大指數挫0.09%至1.4%，道指低開170點後跌幅擴大，曾瀉667點，最低見34075點，收市跌勢略為縮窄。不過科技股主導的納指先跌後回穩，主因科網龍頭股FAANMG中，Netflix及亞馬遜股價回升1%至1.7%，支持納指一度轉跌回升，收市接近收復大部分失地。

科網龍頭股FAANMG中，Netflix及亞馬遜股價回升1%-1.7%，納指收復大部分失地

納指拗腰回穩帶動恒指夜期收市升114點，收報27923點，相信今日港股應低位有承接。加上，龍頭中資科技股的美股ADR表現向好，當中股王騰訊ADR較港收市價高1.7%；阿里巴巴ADR較港收市價高3.6%，可望支持恒生科指回穩。

另一方面，內地人民銀行昨晚發表2021年第一季貨幣政策執行報告，和2月發表的去年第四季報告相比，央行在下一階段主要政策思路上重申「堅持穩字當頭」，「保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性」，不過在表述中移除了「不轉急彎」的措辭。

電動車股比亞迪正式公告將半導體分拆到深圳創業板上市

中信證券發報告表示，預期今年內社融及M2增速回落2個百分點左右的判斷不變。同時指出，人行對於近期通脹有所回升，以及海外金融市場波動加大的判斷，是風險可控。

焦點股份方面，電動車股比亞迪正式公告將半導體分拆到內地創業板上市，紅杉及小米為戰投，相信消息有利股價自半年低位反彈。