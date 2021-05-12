騰訊增持至近50%股權　社交平台Soul準備登陸納斯達克市場

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-12 10:38

再有獲騰訊控股（0700）投資的科創企業，即將上市。《澎湃新聞》報道，社交平台Soul向美國證券交易委員會遞交招股書，申請以SSR為交易代碼在納斯達克上市。

Soul屬於陌生人社交賽道，主要依據用户提供的興趣信息做匹配。但Soul的特點是「不看臉」，不支持真人照片作為用户頭像，而必須用「超萌捏臉」功能設置虛擬化社交頭像。

據介紹，新用户需填寫「靈魂測試」問卷，然後被分配到30 個不同的「星球」，平台算法會將最可能產生共鳴和互動的用户連接，用户可以通過文字、語音和視頻匹配等方式隨時隨地與人開啓對話，也可以加入多人實時語音互動的羣聊派對，或者加入狼人殺等快閃遊戲。

招股書顯示，2021年3月，Soul的平均日活躍用户達到910萬，月活躍用户為3,320萬。在2019年和2020年，平均日活躍用户數是330萬和590萬，平均月活躍用户數是1,150萬和2,080萬。在2021年3月，Soul上有73.9%的日活躍用户為1990年以後出生。Soul在招股書中強調，其優先級最高的戰略仍然是用户增長。

付費用戶達154萬

Soul表示，目前仍處於變現的早期階段，收入主要來自於增值服務，包括虛擬商品銷售和會員。2019年和2020年，Soul月均付費用户數分別為26.89萬和92.93萬，2021年一季度達到154萬。

另外，從2020年第三季度開始，Soul開始嘗試進行廣告方面的商業化探索。

2019年和2020年，Soul的營業收入為7070.7萬元（人民幣‧下同）和4.98億元，增幅高達604.3%，在2021年第一季度達到2.38億元，按年增長259.8%。2019年和2020年，Soul的淨虧損為3億元和4.88億元，在2021年第一季度淨虧損為3.83億元。招股書顯示，Soul的費用大頭為市場營銷支出。

Soul創始人張璐為公司董事長和首席執行官。張璐曾是尼爾森公司的數據分析師，後在2009年至2016年間就職於Innext中國，擔任諮詢師，後擔任CEO。張璐持有Soul32%的股權，投票權為65%。

騰訊是Soul持股比例最高的股東，達到49.9%，投票權為25.7%。

財報顯示，騰訊參與了Soul 2020年的D輪融資，投資額達1.35億美元。在5月10日，騰訊又向Soul其他股東收購了4,716.9萬股，耗資4.42億美元。

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