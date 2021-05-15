【星之谷】「自住」單位出租　業主陷違規恐慌　拆解3大處境

撰文： 子非魚 最後更新日期： 2021-05-15 06:00

本港報章早前報道，有紀律部隊人員買樓申請按揭時報稱物業是自住，其後與租客簽訂租約，涉及詐騙政府置業貸款及銀行按揭貸款，被控以兩項罪名。這個個案由於涉及政府的房屋福利，取得福利的前提必需是用作購買自住樓並作供款用途，只要用途有所變動，在變動前便需要向有關部門申報，有關部門便可能停止發放或追回相關費用。因此無論是申請按揭時，甚至取得貸款後亦不能改變自住的用途。

對於一般巿民來說，購入自住樓，約干年後打算出租總會有以下疑問：「把物業出租後，如何得知事件屬違法，條線怎樣定？」筆者希望藉此文章，分享對事件的一些理解。

根據金管局指引，出租物業最多只可以申請5成按揭；若果申請5成以上按揭，借款人需要聲明物業是自住。另一方面，公務員置業貸款不容許物業作出租之用，申請前須事先聲明。

假如在單位未成交前已和租客簽訂租約，申請按揭時則聲明是自住，並未有向銀行聲明物業作出租用途，便會觸犯虛假聲明的法例——如果買樓初心是自住，為甚麼會在短時間內改簽租約？

自住後搬離再出租 涉及違約

根據上述執法方式，不少業主或許會感困惑——物業最初確實是自住，但幾年後遷離，單位已出租，會否涉及虛假聲明或詐騙？

其實，如果買入物業原委確是自住，兼且已經居住好一段時間，其後因環境變化，例如家庭狀況有異而搬回與父母同住，單位則用作出租，就算最初向銀行申請按揭貸款時是聲明自住，這種情況構成虛假聲明或詐騙機會很低。

不過，由於銀行貸款信確實列明如果單位出租需要通知銀行，未有遵從便會構成違約，銀行有權追收貸款（call loan）。

高成數按揭單位出租 3大處境

正常而言，如果業主申請8成至9成高成數按揭，每年按揭保險公司會抽樣出信予業主，要求聲明單位是自住，並需提供水、電、煤等單據證明。有時候，收件人未必寫明是業主，有機會寫上「the occupant」（佔有人）。收到這種信件的話，必須準時回覆，而不同回覆或出現不同處境：

處境1：收到信件但不予回覆單位是否自住，銀行和按揭保險公司會自動call loan。

處境2：回覆時聲明單位屬自住，但實情是出租，就算提供寫上業主名字的水、電、煤單據，明顯違反了虛假聲明的法例。

處境3：回覆時坦言物業正在出租，銀行會有兩種處置方法——最常見是call loan，但會給業主幾個月時間轉按至其他銀行，重做5成按揭；值得注意的是，如果本身物業是9成按揭，降至5成後，須補回4成首期；另一種處置方法是加息或加保費，這種寬鬆懲罰比較少見。

物業升值按揭成數降 仍須轉按

另一個按揭保險違規情況時有發生，就是當物業升值後，按揭成數驟降至5成以下，業主出租單位後，遭到按揭保險公司抽秤。

舉個例子，業主A多年前買入一個400萬港元物業自住，並申請9成按揭（貸款額360萬港元），現時物業價格幸運地倍升至800萬港元，按現時樓價計算按揭成數遠低於5成。

但這並不意味着業主A可以直接將單位出租，而是必須要正式申請「甩按保」，並轉按至5成或以下按揭後才可出租。若果未甩按保就出租，情況就如上述處境3，按保公司會隨即徵收額外保費，並要求轉按至5成以下。為免麻煩，筆者建議還是正式轉按後再出租更着數。

最後，上述情況及意見均是筆者個人從業多年經驗及觀察，最終情況以監管機構及執法機構為準。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表《香港01》立場。