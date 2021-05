南方東英推雲計算ETF（3194） 覆蓋SaaS、PaaS、IaaS　入場1550元

撰文: 翟梓謙 最後更新日期: 2021-05-12 20:04

南方東英明日將推出CSOP全球雲計算科技指數ETF(3194),為香港首隻全球雲計算的ETF產品,將緊貼Solactive全球雲計算科技指數的表現。

CSOP全球雲計算ETF將於明日在主板上市,每手交易數量為100股股份,每股單價約15.5元,入場費約1,550元。管理費每年0.99%,託管人為花旗信托。

南方東英分銷銷售主管王卓峯指,雲業務是科技板塊之中勢頭較強。(受訪者提供)

雲業務成科技巨頭增長引擎

南方東英分銷銷售主管王卓峯指,近期全球龍頭科技股出現比較大的回調,不少公司的市銷率已由高位回落一半。故此,南方東英趁板塊出現回調,找出科技板塊之中勢頭較強的行業,並推出全球雲計算ETF。

他指出,雲業務歷史不太久,並擁有很長的行業周期,由海外的Amazon至本地上市的阿里(9988),旗下的雲業務均成為公司的增長引擎。而近期出現的估值調整,王卓峯認為在中長期而言是健康調整,並不認為會出現長期的下行風險。

微盟為SaaS股代表之一,其用戶黏性強,具龐大增長潛力。(資料圖片)

過去12個月回報率54%

在雲計算的細分服務分類,包括基礎結構即服務(Infrastructure as a Service;IaaS)、平台即服務(Platform as a Service;PaaS)及軟件即服務(Software as a Service;SaaS)。王卓峯認為IaaS的公司當規模擴大時,成本大幅降低,其盈利會出現高速增長;至於PaaS股及SaaS股的客戶黏性強,滲透率高,當中以大眾為服務群的SaaS股具龐大增長潛力,故指數組成之中以有不少SaaS股。

CSOP全球雲計算科技指數ETF是追蹤Solactive全球雲計算科技指數,該指數於今年1月中推出,根據總市值排名選擇前50大公司,權重範圍由0.5%至5%。成份股之中,約八成公司來自美國,另外約兩成來自中國。以回溯測試計算,在過去12個月內,指數的回報率為54%;由2016年11月起,該指數迄今升幅達226.8%,同期納斯達克100指數升幅為169.7%,反映過去雲計算行業明顯跑贏大市。

自成立以來,CSOP全球雲計算ETF已獲得約937萬美元的初始投資。南方東英預告,未來將繼續推出一系列以行業主題為主的ETF。