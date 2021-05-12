南方東英推雲計算ETF（3194） 覆蓋SaaS、PaaS、IaaS　入場1550元

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-12 20:04

南方東英明日將推出CSOP全球雲計算科技指數ETF（3194），為香港首隻全球雲計算的ETF產品，將緊貼Solactive全球雲計算科技指數的表現。

CSOP全球雲計算ETF將於明日在主板上市，每手交易數量為100股股份，每股單價約15.5元，入場費約1,550元。管理費每年0.99%，託管人為花旗信托。

南方東英分銷銷售主管王卓峯指，雲業務是科技板塊之中勢頭較強。（受訪者提供）

雲業務成科技巨頭增長引擎

南方東英分銷銷售主管王卓峯指，近期全球龍頭科技股出現比較大的回調，不少公司的市銷率已由高位回落一半。故此，南方東英趁板塊出現回調，找出科技板塊之中勢頭較強的行業，並推出全球雲計算ETF。

他指出，雲業務歷史不太久，並擁有很長的行業周期，由海外的Amazon至本地上市的阿里（9988），旗下的雲業務均成為公司的增長引擎。而近期出現的估值調整，王卓峯認為在中長期而言是健康調整，並不認為會出現長期的下行風險。

微盟為SaaS股代表之一，其用戶黏性強，具龐大增長潛力。（資料圖片）

過去12個月回報率54%

在雲計算的細分服務分類，包括基礎結構即服務（Infrastructure as a Service；IaaS）、平台即服務（Platform as a Service；PaaS）及軟件即服務（Software as a Service；SaaS）。王卓峯認為IaaS的公司當規模擴大時，成本大幅降低，其盈利會出現高速增長；至於PaaS股及SaaS股的客戶黏性強，滲透率高，當中以大眾為服務群的SaaS股具龐大增長潛力，故指數組成之中以有不少SaaS股。

CSOP全球雲計算科技指數ETF是追蹤Solactive全球雲計算科技指數，該指數於今年1月中推出，根據總市值排名選擇前50大公司，權重範圍由0.5%至5%。成份股之中，約八成公司來自美國，另外約兩成來自中國。以回溯測試計算，在過去12個月內，指數的回報率為54%；由2016年11月起，該指數迄今升幅達226.8%，同期納斯達克100指數升幅為169.7%，反映過去雲計算行業明顯跑贏大市。

自成立以來，CSOP全球雲計算ETF已獲得約937萬美元的初始投資。南方東英預告，未來將繼續推出一系列以行業主題為主的ETF。