收購案獲大比數通過　李澤鉅稱長實是「最硬淨公司之一」

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-13 18:18

長實集團（1113）今日（13日）下午舉行股東特別大會，就以發行總值170億元新股，向李嘉誠基金會收購4項基建資產，同時向股東回購3.8億股方式，以縮減股本數目進行表決。最終收購4個基建項目方案，獲股東以86.37%贊成票通過；而回購方案贊成票逾86.6%。

主席李澤鉅在股東會上表示，集團一直持有的都是優質資產，亦有穩定現金流，相信是「我哋世界上最硬淨的公司之一」，過去經歷多次市場波動，均可以審慎應對，今次亦不會例外。

他指過去一年多的疫情，「我覺得就像壓力測試，應該我哋係合咗格」，而近日營商前景好轉，位於波老道、淺水灣的超級豪宅項目都有大額成交，其中波老道項目更有創紀錄成交；而位於英國的釀酒廠及英式酒館Greene King，在英政府放寬防疫措施後生意大增，「訂位都訂到幾個星期後。」他認為，隨著疫情好轉，公司業務只會更好。

稱收購可以增加經常性收益

有股東問到，為什麼要提出今次的收購案，李澤鉅回應指，集團截至去年底，現金結存有595億元，負債淨額與資本淨額比率4.8%，一向有既定策略運用資本，以進行穩定以及可提供經常性收益的優質資產項目收購，而今次的收購可達到上述的目標。

他指，對集團而言，收購的好處是本身都持有該批資產的部分權益，收購時風險較低，亦不用與市場競爭，而且賣方的李嘉誠基金會將確保2021及2022年度四個基建項目可向長實現金分派不少於9.1億元，即收益率年均不少於5.35厘，意味向股東的派息增加；最後是回購方案，可供股東以高於市價的水平套現。

長實發言人回應指，對「收購及回購計劃」通過感到欣喜，「清洗豁免」動議要求75%獨立股東投票批准為非常高之門檻，認為該計劃是難得的多贏方案，未來將一如以往，繼續致力推動業務發展及為股東增值。

長實購基金會資產兼回購

長實集團早前宣布，收購李嘉誠基金會四個基建項目權益，集團向向基金會發行3.33億股，每股作價51元、總額達170億元；與此同時，集團亦將回購股數加碼至3.8億股，佔已發行股份總數約10.29%，每股作價同樣為51元，最新回購涉資193.8億元。

倘今次交易獲得通過，長實除首次買入UK Power Networks 20%股權投資外，更同時增持Northumbrian Water、Wales & West Utilities、Dutch Enviro Energy，持股分別升至36%、22%及24%。而大股東李嘉誠及李澤鉅於長實的持股將大幅升至45.6%。

每年股息將不低於2.07元

交易中，賣方的李嘉誠基金會，將確保2021及2022年度四個基建項目可向長實現金分派不少於9.1億元，即收益率年均不少於5.35厘。由於長實會回購最多3.8億股股份，註銷回購股份及計入四項基建項目的收益後，以去年股息1.8元推算，估計2021年及2022年度每年股息將不低於2.07元，增幅達15%；股息率由交易前的3.7厘料增至逾4.2厘。