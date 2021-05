金管局︰開放API框架第三階段及第四階段實施計劃

撰文: 黃捷 最後更新日期: 2021-05-13 13:26

第三及第四階段開放應用程式介面(開放API)的實施計劃金管局今日(13日)公布開放API框架第三階段(帳戶資訊)及第四階段(執行交易)的實施計劃。

2019年1月和10月分別實施開放API框架第一和第二階段後,金管局委託外部顧問,參考國際經驗和研究本地市場情況,分析第三及第四階段的實施計劃並提供建議。

金管局又稱,參考了題為「The Next Phase of the Banking Open API Journey」的研究報告所載的建議,決定採取循序漸進方式實施開放API的第三及第四階段功能,以推動可行的用例,並降低實施成本和風險。28間參與銀行預計於2021年12月起,按附件中的時間表逐步實施首批API功能,涵蓋存款帳戶資訊及網上商戶付款。為安全並有效地實施這些API功能,金管局會協助香港銀行公會(銀行公會)制訂一套標準,內容涵蓋客戶體驗和認證、技術及數據標準、資訊安全和操作標準等主要範疇。銀行公會亦會修訂目前的共同基準文件,把第三及第四階段開放API的實施範圍包括在內。技術標準及經修訂的共同基準文件預計於2021年年底前發布。

金管局會繼續留意實施進度,並評估市場發展情況,再考慮是否需要採取其他措施,以充分發揮開放API的效益。

金管局副總裁李達志表示,為邁進銀行業開放API之旅的下一階段,「我們會積極推動實施計劃,在確保有效的風險管理和滿足客戶需求間取得良好平衡,以鼓勵銀行業落實開放API。金管局亦會促進銀行開放API參與者的互信,並為金融創新提供有利的環境。」

花旗銀行表示歡迎金管局開放API框架第三階段及第四階段實施計劃。現時,該行於開放API的進程已涵蓋框架下第一至第四階段的功能,並與20多個夥伴合作提供產品申請、按揭服務,以至回贈兌換等客戶體驗。該行認為此舉措有助本港拓展更切合客戶生活的生態圈,亦為本地金融科技初創企業創造更多機會。