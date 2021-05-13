阿里巴巴｜受累反壟斷法罰款　季蝕近55億人幣 　收入勁升逾六成

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-13 19:48

阿里巴巴﹙9988﹚公佈第四財季業績，受累反壟斷法罰款，錄普通股股東淨虧損54.79 億元人民幣﹙下同﹚，攤薄每股損失為0.25 元。倘剔除該影響及其他若干項目，非公認會計準則淨利潤為262.16億元，按年增長 18%。

期內，收入為 1,873.95 億元，按年增長 64%。若不考慮合併高鑫零售的影響，收入則為 1,599.52 億元，按年增長 40%。

撇除罰款 季度經營利潤按年升近50%

經營虧損為76.63 億元，主要由於國家市場監督管理總局就中國反壟斷法處以罰款182.28 億元。 剔除該一次性影響，集團經營利潤為人民幣 105.65 億元，按年增長 48%。

另外，經調整 EBITDA（一項非公認會計準則財務指標）按年增長18%至298.98億元。 經調整 EBITA（一項非公認會計準則財務指標）同比增長 14%至226.12 億元。

值得一提，期內，集團經營活動產生的現金流量淨額達到241.83億元。

2021財年，阿里巴巴生態體系的商品交易額﹙GMV）為8.119萬億元人民幣。﹙資料圖片﹚

全年Non-GAAP利潤升三成

至於全年業績，阿里巴巴收入7,172.89億元，按年增長 41%；歸屬於普通股股東的淨利潤為1,503.08億元，按年增長0.7%，數字已反映了上述反壟斷法罰款及「經營利潤」部分中提及股權激勵費用增加。剔除該影響及其他若干項目，非公認會計準則淨利潤為1,719.85億元，按年增長 30%。

2021財年，阿里巴巴生態體系的商品交易額﹙GMV）為8.119萬億元，主要包括中國零售市場 GMV 人民幣 7.494 萬億元，以及跨境及全球零售市場和本地生活服務 GMV 。

阿里巴巴集團首席財務官武衛預期，2022 財年，集團度總收入將會超過9,300億元。