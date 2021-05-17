渣打力拓展大中華　冀未來五年大灣區收入增幅達雙位數

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-17 08:37

大中華地區是渣打銀行（2888）重點發展地域。該行金融市場環球區域主管董事總經理陳銘僑表示，大灣區收入有達雙位數字增長，期望未來5年可保持雙位數字增幅，明言該地區乃是未來發展的重點。

陳銘僑表示，目前大中華區依然不錯，「目前正在拓展大灣區業務，如助企業開戶口及提供服務，並在深圳增聘人手。」

去年渣打的大中華及北亞地區收入為60億美元，佔總收入四成，除稅前基本溢利20.4億美元，貢獻達8成以上。

渣打金融市場環球區域主管董事總經理陳銘僑表示，大灣區收入有達雙位數字增長，期望未來5年可保持雙位數字增幅。

南向債券通範圍為焦點

南向債券通即將落實，市場有傳7月1日後便會實施，陳銘僑指，如若屬實，這意味今後一至兩星期將會公布詳情，他相信點心債定必在內，外資對中資美元債最興感趣，如南向債券通包含其中當然是好，不過具體仍要觀乎可供南向資金購買的債券範圍，但長遠應包含多元化的產品。

他指出，「目前是外資進中國買債券為主，中國資金外出的機會較少，故此，除南向債券通之外，不少銀行包括渣打，亦建議和游說中央擴大合資格境內機構投資者（QDII）購買範圍，而全世界亦正密切關注。」

除日本市場外，亞洲發債量達1,094億美元，按年大增27.6%。受惠中美息差闊，外資仍偏好中國債券，「即使4月華融事件對中國債券市場掀起短期波瀾，以致對中國的信貸評級抱有疑問，但中國願意去解決，市場因而回穩。」陳銘僑又指，外資看好中國債券，然而，為保風險，外資目前主要購入都是國債和政策性銀行債券。

另外，公司亦著力發展綠色金融，而渣打主要為客戶提供顧問服務，同時亦會發行債券。