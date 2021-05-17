富國銀行分析師：美國銀行業史上最大規模裁員潮將至

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-17 09:47

《新浪財經》報道，富國銀行分析師Mike Mayo表示，未來10年，美國各銀行將裁員20萬人，佔員工總數的10%。因為面對客户行為的變化，它們將努力提高盈利能力。「這將是美國銀行業歷史上最大規模的裁員。」

如果他的預測得到證實，今年將是美國銀行業的一個拐點。過去10年，美國銀行業的就業人數基本保持在200萬。

Mayo的報告發現，是分支機構和客戶服務中心的工作風險最大。因為銀行正在精簡其龐大的網絡，以適應疫情後銀行業的新現實。這與美國勞工部的統計數據相符，後者預測未來10年銀行櫃員崗位將減少15%。

從歷史上看，對銀行業來説裁員（尤其是低收入工作崗位的裁員）一直是一個有爭議的問題。有人經常將銀行業作為一個富有行業將利潤置於人之上的例子。

稱銀行須提升生產率

但Mayo表示，科技公司和非銀行貸款機構正在蠶食傳統上由銀行主導的支付和貸款業務，這一威脅在過去一年中加劇，因此有必要進行裁員。「銀行必須提高生產率，這意味着更多的電腦和更少的人。」

Mayo説，大部分的削減可以通過未來10年的自然減員來實現，這可以減少了出現反彈的風險。

在之前美國令人失望的就業數據顯示，美國經濟上月僅增加26.6萬個就業崗位，大大低於100萬個的估計。經濟官員在報告發布後表示，失業的結構性因素，如疫情期間出現的自動化加速，可能對勞動力市場的復甦構成比預期更強的阻力。

疫情期間推動銀行業去年員工人數增加約2%，原因是銀行僱傭員工，以滿足對勞動密集型抵押貸款和政府支持的小企業貸款的突然需求。但這一趨勢在短期內可能會逆轉，因為銀行重新關注效率，以更有效地與在疫情期間增加業務份額的科技公司競爭。

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