京東物流（2618）抽唔抽、點抽好？　聶Sir：短炒唔好借盡

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-17 12:50

由京東（9618）分拆的京東物流（2618），今日正式招股，全球發行約6.09億股，香港公開發售佔3%。招股價介乎39.36元至43.36元，每手100股，入場費4,379元。

京東物流今日起接受認購，周五（21日）截止認購，下周五（28日）正式掛牌。

截至2020年12月底止，京東物流收入錄得733.7億元（人民幣．下同），按年增長47%；由於可轉換可贖回優先股公允價值娛動大幅增加，導致虧損大幅擴大87%至40.49億元。

早前京東物流估值高達400億美元，如今按招股價計算，估計市值最多約339億美元。（資料圖片）

市值較市場估值低兩至三成

華盛證券分析師聶振邦指，早前市傳京東物流估值高達400億美元，而目前按照招股價區間計算，京東物流上市市值約307億至339億美元。聶振邦認為，由於400億美元的估值是大約今年2月所作出的估算，當時市況氣氛佳，今天有大約兩至三成調整屬合理。而他認為較合理的上市市值應為300億美元，故目前招股價範圍未算十分吸引。

不過，從基石投資者的認購規模來看，聶振邦便認為有相當吸引力。是次合共引入8名基石投資者，以招股價下限價計算，8名基投認購規模達49.56%；以上限價計算，認購規模亦高達44.99%。他表示，一般新股基石投資者認購規模大於25%，均反映機構投資者對公司前景有一定信心。而且今次基投實力雄厚，不乏大型外資行，包括軟銀、淡馬錫、黑石等。

京東物流基石投資者實力雄厚，不乏大型外資行，包括軟銀、淡馬錫、黑石等。（資料圖片）

上市前投資者成本價折讓約五成

另外，參考上市前投資者的成本價，當中A輪優先股投資（I）的成本價為每股2.5美元，相當於約19.5港元；而A輪優先股投資（II）的成本價為每股2.8美元，相當於21.84港元，較發售價中位數41.36港元有約47%至53%折讓。聶振邦認為，相比一些新股有約9成的折讓，京東物流定價並不過份，但亦不算很吸引。

從基本面分析，聶振邦拆解過去3年京東物流的業務表現。雖然帳面上過去3年均錄得虧損，流動資產淨額亦每年遞減；而可轉換可贖回優先股公允價值變動亦逐年遞增，2018年為2.39億元；2019年增至3.15億元；2020年大幅增至48.61億元。聶振邦指，撇除包括優先股公允值變動等因素，京東物流近年經調整盈利有所改善，2020年更錄得17億元盈利，相信中長線發展會不俗。

京東物流一手入場費僅4379元，料吸引不少「一手黨」進場。（資料圖片）

今年次季新股活動反應冷淡，但京東物流招股規模龐大，基石投資者有相當實力，聶振邦預計認購反應將會十分熾熱，但不保證上市後有表現。他認為，當前恒生科技指數約7600至7700點，若上市當日科技指數回升至8000點以上，則有利京東物流的表現。

對於認購策略，聶振邦相信最終分貨規模比較少，若然長線投資者希望獲分較多貨，不妨借盡孖展，但要有心理準備「捱價」，或至少與基石投資者持有逾半年以上。至於短炒者則不宜孖展過多，則建議最多孖展5倍，始終他認為即使登上乙組亦難分貨，在入場門檻只須4,379元的情況下，相信有大量「一手黨」進場，短炒者有機會蝕息。