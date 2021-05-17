DHL Express增設新航線　直飛胡志明市、檳城　應付貨量增長需求

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-17 16:33

疫情加速全球消費趨勢轉移至線上，電商市場隨之迅速增。國際速遞公司DHL Express為應付貨量增長需求，將增設新航線，專機直飛胡志明市、檳城。

DHL Express稱，在亞洲包括越南和馬來西亞的貨件量亦出現明顯增長，將新增由香港的中亞區樞紐中心直飛至檳城的航線，每周5班的新航線將採用空中巴士A300貨機；至於越南亦將新增每周6班空中巴士A330從香港直飛胡志明市。這兩條新航線不單能提高載貨能力，更可縮短香港與兩地之間的運送時間。

該公司指，因應越南日益增長的出口量，亦將來往河內與香港的貨機機型由波音737-400升級至波音737-800，提升載貨能力。

疫情下，DHL送遞量明顯有上升。（張浩維攝）

DHL Express亞太區行政總裁李植興表示，公司近日發佈的白皮書顯示，B2C和B2B電子商貿貨件量快速增長，精通數碼科技的商戶和消費者開始在亞洲，以至在全球的電商市場佔主導地位，因此消費者期望電商提供高質素、快捷、方便、可靠且靈活的服務。

東盟是世界第三大出口市場，亦是香港第二大貿易夥伴。香港來往馬來西亞及越南的貿易總額分別為1,963.48億港元和1,851.26億港元，為本港十大貿易夥伴。

亞太區領導全球的電商市場，當中東南亞的市場預期將於2025年達至1,720億美元，是區內增長主要動力。據Google、淡馬錫控股（Temasek）和貝恩策略顧問公司（Bain & Company）於2020年進行的調查，全球供應商於Google搜尋如何透過網上銷售至馬來西亞和越南的查詢上升五至六倍，這兩個電商市場規模更分別按年上升87%和46%，可見增長強勁。