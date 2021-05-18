高瓴一季度美股持倉公佈：重倉中國不變　百濟神州成第一重倉股

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-18 09:15

《新浪財經》報道，高瓴在美國證券交易委員會（SEC）公佈了2021年一季度美股持倉情況。數據顯示，高瓴在美股市場持有91家公司的股票，總市值為101億美元，中概股依然佔據強勢地位，硬科技、醫藥醫療、消費仍舊是其重點投資行業。

一季度，高瓴二級市場團隊加大了對中概股的投資，在91隻持股中，新進與增持的中概股達到了11家。

加大中概股投資力度

2021年一季度13F數據顯示，高瓴持有的91家公司中，從持有市值來看，中概股佔比超60%；前十大重倉持股中，中概股包括百濟神州、拼多多、愛奇藝、京東、泰邦醫藥、天境生物，這也是高瓴長期重倉持有的公司。

進一步看，高瓴二級市場團隊在一季度繼續加大了對中概股的投資力度，在91只持股名單中，新進和增持的中概股有11家，包括貝殼、華住、網易等中概股。

一季度，高瓴二級市場團隊在美股市場上對京東、嗶哩嗶哩等明星中概股進行了調倉，而同樣的情況也發生在其他大型投資機構身上，業內人士分析，主要原因有兩點：首先，越來越多的明星中概股在香港市場二次上市，這為專業投資機構調整頭寸、在香港市場繼續重倉中國優秀企業提供了更靈活的空間；第二，在美股處於高位、明星中概股股價攀升後，專業投資機構根據市場研判，也會對組合倉位進行適時調整。Wind數據顯示，在今年2月份，京東和嗶哩嗶哩的股價相繼創出新高，嗶哩嗶哩在去年四季度更是大漲106%。此外，在線教育行業嚴監管背景下，高瓴二級市場團隊對教育中概股做了調倉處理，賣出了好未來和一起教育；Wind數據顯示，好未來在今年2月創下了股價新高、股價達90美元，相比去年末，今年前兩月漲幅最高達27%。

中概股外，生物科技、醫療製藥依舊是高瓴重點投資的方向，91個持股公司中，醫藥醫療領域的企業佔比近一半，多個季度位列前五大重倉股的百濟神州，在此次高瓴一季度持倉數據中，百濟神州的持有市值已經排在第1位。

高瓴目前在全球醫療健康產業中已投資200餘家企業，其中，國內企業100餘家。近年來，隨着全球生命科學產業及生物醫藥產業的迅速發展，生命健康行業的投資也伴隨着產業的發展如火如荼。高瓴聯席首席投資官、合夥人易諾青曾表示，今天健康產業生機勃勃的景象，就像當年信息產業爆發前夜。

高瓴持續對雲計算及硬科技加注。（資料圖片）

持續加注雲計算、硬科技投資

今年一季度，高瓴持續加注企業服務賽道下雲計算、硬科技、人工智能方面的投資。

高瓴被投企業塗鴉智能在一季度完成美股上市，此次也出現在了13F名單中。塗鴉智能是全球領先的IoT雲平台，連接品牌、OEM廠商、開發者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯網的PaaS級解決方案。

此外，萬國數據和Salesforce依舊是高瓴在雲計算、大數據上的重要持倉股票。截至一季度末，高瓴在美股持有萬國數據314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位；同時，高瓴在一季度繼續加倉了Salesforce 6.4萬股，截至一季度末，Salesforce持有市值已經在高瓴美股持倉中排在第13位。公開資料顯示，萬國數據是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商，Salesforce則是CRM行業的服務提供商，旨在為企業提供擁有易用性、集成度、效率和可見性更高的CRM軟件。

加碼「碳中和」基礎設施 投資規模已達500億

去年四季度，新能源車股票在美股市場經歷了一輪大漲，比如小鵬，在去年11月份就暴漲203%。高瓴二級市場團隊在四季度也對新能源車股票進行了大幅度的調倉，帶來了可觀的收益。今年一季度，新能源車股價調整，連續陰跌、甚至腰斬，高瓴二級市場團隊在今年一季度對小鵬等新能源車進行了新一輪建倉；此外，高瓴今年還在A股和港股市場投資了比亞迪股份、長城汽車，高瓴在新能源車領域仍有落子。

進一步看，在新能源技術、材料、工藝等「綠色新基建」領域，高瓴按照「碳中和」技術路線圖，已經深入佈局了光伏、新能源汽車和晶片等產業鏈上下游，投資了隆基股份、寧德時代、恩捷股份、陽光電源、通威股份等龍頭公司。據透露，高瓴已經組建了專門的氣候變化投資團隊，在碳中和領域的投資規模已經達到了500億人民幣。今年年初，高瓴發起成立行業首支專項「綠色基金」、發佈了業內首份「碳中和倡議書」，還聯合發佈了行業首份碳中和報告。