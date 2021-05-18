中石化領升石油股　紐約期油升至兩年高｜港股異動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-18 11:44

紐約期油升至兩年高，中石化（0386）今早曾升5.7%報4.29元，現升4.43%，報4.24元。中石油（0857）現升4.1%，報3.27元。中海油（0883）現升3.%，報8.8元。

瑞銀發表報告，把中石化目標價由4.7元上調至4.9元，維持「買入」評級，預期中石化的勘探及開採和化工業務可引領盈利升級，估計集團今年可錄得自2013年以來最佳的盈利。雖然其股價表現年初至今已跑嬴大市，但該行相信目前股價仍未捕捉到潛在的強勁增長。

該行將中石化2021至2023年每股盈利預測分別29%、21%及13%，最新預料其今年盈利按年有87%改善。

摩根士丹利上周把中石化目標價，由4.92元升至5.3元，評級由「與大市同步」上調至「增持」。

此外，國信期貨發佈研報稱，OPEC、國際能源署，美國能源信息署三大機構在4月月度報告中均上調了2021年全球原油需求預期。中東地緣局勢緊張也對油價帶來擾動。歐洲、美國疫苗接種快速推進，疫情如果逐步得到控制，經濟或將快速恢復，將帶動原油需求增長。

該行指，儘管當前印度、巴西疫情較為嚴重，但是通脹預期背景下，加上美國推動大基建計劃，油價中長期或仍然將易漲難跌。