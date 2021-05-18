醫療設備制造商東軟醫療擬來港上市　集資約39億元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-18 16:44

據《彭博》報道，東軟醫療考慮正考慮最快今年稍後時間來港上市，計劃集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元）。東軟醫療去年曾申請於上海科創板上市，惟最終撤回科創板上市申請。

早前據內媒報道，5月12日中證監國際部披露東軟醫療提交的《境外首次公開发行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。日前，東軟醫療向中國證監會遞交《境外首次公開发行股份（包括普通股、優先股各類股票及股票的派生形式）審批》申請在港上市。

在此之前，東軟醫療曾因財務資料過期中止審核。而對於撤回申請，東軟醫療方面表示，不會放棄IPO，未來會根據疫情的發展態勢以及市場的變化趨勢等，適時考慮重啟IPO的推進計劃。

資料顯示，東軟醫療成立於1998年，為一家大型醫學診療設備制造商，主要從事大型醫學診療設備的研发、生產、銷售及相關解決方案與服務，產品覆蓋計算機斷層掃描成像系統（CT）、磁共振成像系統（MRI）、數字減影血管造影系統（DSA）等。

東軟醫療最大股東為劉積仁旗下上市公司東軟集團（600718.SH），持有29.94%的股份。其他投資者包括弘毅投資、加拿大養老基金、高盛集團、東軟創投等。