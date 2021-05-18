信和月底請1000人三成職位適合年輕人　黃永光：助把握大灣區發展

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-18 17:07

信和集團宣布，將於本月29日，於會展舉辦信和集團招聘日，並提供約1,000個職位，其中三成適合年輕人及應屆畢業生，務求在配合集團發展需要的同時，支持本港經濟復甦。今次招募的職位空缺涵蓋物業發展、物業管理服務、酒店款待業、創新科技、可持續發展及其他相關範疇。

信和集團副主席黃永光表示，是次招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才。與此同時，年輕人是香港未來的希望及棟樑，他們充滿創意、活力和抱負，對集團及社會的長遠發展和成功非常重要。

他表示，集團希望為年輕人提供合適的機會，亦透過推展項目讓他們把握大灣區發展的機遇，讓年輕人才能夠發展長遠事業。

黃永光表示，是次招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向吸納人才。（集團網頁擷圖）

三成職位合適年輕人申請

招聘日所提供的職位中，約三成適合年輕人申請，當中包括「信和實習計劃」，針對有意投身房地產、酒店或物業管理行業的大學生。此外應屆畢業生可申請集團的「管理培訓生計劃」，在為期20個月的計劃中，集團透過多元化的資源啟發培訓生的潛能，在職場上實踐理想，並提供快速晉升機會。

另外，集團亦提供來自各業務範疇的就業機會，適合具有不同背景、經驗和學歷的求職者。職位空缺不僅涵蓋物業管理服務、租務、物業發展和酒店服務等，同時配合集團致力建構智慧及可持續發展城市的願景，更增設不少針對數碼及創新科技、可持續發展等相關職位，藉此優化及加強業務發展。

黃永光表示，是次招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才。