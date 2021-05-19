美股收市｜科技股倒跌道指挫267點　中概股逆市升　愛奇藝漲一成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-19 05:14

道瓊斯指數低收267點，至盤中低點，因科技股盤中轉升爲跌。中概股逆市造好，其中愛奇藝（IQ） 更大升一成；納指成分股中以拼多多（PDD）、網易（NETES)表現最好，收市錄得3.5%以上升幅，網易比本港收市價高2.2%；京東（JD）也漲2.24%，與本港收市價看齊。

2018年3月，爱奇艺在美国那斯达克（NASDAQ）挂牌正式，爱奇艺创办人龚宇获邀请上台敲钟。（VCG）

美股收市，標普500指數跌35.46點或0.85％至4127.83，而道瓊斯工業平均指數跌267.13點或0.78%，收市報34060.66。納斯達克綜合指數跌75.41點或0.56％至13303.64點。

蘋果（AAPL -1.12%），亞馬遜（AMZN -1.17%），Facebook（FB -1.74%）和微軟（MSFT -0.23%）都在盤中轉向告跌。

多家大型零售商市前公佈季度財報收益高於預期利好的消息迅速被市場消化，沃爾瑪（WMT +2.17%）股價盤中曾漲3％以上；家得寶（Home Depot -1.02%）上一季度每股盈利3.86美元，淨銷售額猛增32.7％，股價週二收市卻收跌1%；梅西百貨（M -0.37%）股票同樣在盤中轉升為跌。

熱門中概股普遍升，愛奇藝（IQ） 大漲10.277%。港股ADR方面，嗶哩嗶哩（BILI）升2.87%，比本港收市升0.22%；携程（TCOM）升1.336%，比本港收市升0.48%；阿里巴巴（BABA）升1.265%，比本港收市略低0.08%。騰訊音樂（TME）跌2.941%。