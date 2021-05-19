攜程首財季淨利潤增長近80%　連續三季賺錢

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-19 10:18

攜程集團﹙9961﹚公佈了截至2021年3月31日第一季度未經審計的財務業績。在全球旅遊業飽受疫情衝擊，中國國內疫情防控政策在年初收緊的背景下，今年一季度，攜程的淨營業收入為41億元人民幣，業績波動明顯好於市場預期，多家機構上調攜程評級。

今年3月，攜程中國國內主營業務加速復甦，中國國內機票和酒店業務取得顯著增長。商旅管理業務，以及包括中國國內廣告收入和旅遊金融服務業務在內的其他業務已超過至疫情前水準。其中，商旅管理業務較2019年同期增長6%，其他業務較2019年同期增長17%。

在主營業務加速回暖的同時，今年一季度，歸屬於攜程集團股東的淨利潤達到18億元人民幣，增長近80%，連續三個季度保持盈利。

主營業務加速恢復 盈利能力保持穩健

受疫情影響，全球旅遊業依然處於恢復週期之中，但今年一季度攜程的四條核心業務線「回血」效果明顯。財報顯示，攜程住宿預訂營收為16億元人民幣，交通票務營業收入為15億元人民幣，商旅管理業務營收為2.52億元人民幣，旅遊度假業務營業收入為1億6900萬元人民幣。

過去12個月以來，攜程的中高端酒店預訂收入引領了整個品質休閒遊板塊的增長。今年3月，攜程的中國國內機票和酒店業務較2019年同期實現雙位數增長，旅遊度假業務也呈現出從本地遊異常火爆到跨省遊全量恢復的軌跡。與2月份相比，攜程平臺上3月份的跨省遊訂單按月增長高達7倍，攜程集團旗下三大品牌新開業門店按月增長近約10倍，在下沉市場中，五線城市及縣級市門店覆蓋率達7成。

受益於中國的社會經濟活動從新冠疫情大流行中逐步恢復，攜程商旅管理業務增長迅猛，實現了按年增長101%，以及對比2019年同期增長6%。據攜程發佈的《2020-2021中國商旅管理市場白皮書》顯示，62.6%的企業表示2021年差旅預算會有增長，這也意味著攜程商旅業務仍將有較大的增長空間。

儘管年初的旅行限制對攜程整體業績造成較大沖擊，但是隨著效率提升和費用精簡策略的有效執行，截至一季度末，攜程的資金儲備（現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額）為661億元人民幣，較2020年期末增長11%。

總訂單量與用戶活躍度持續增長

從財報數據來看，得益於中國國內廣告業務和旅遊金融服務業務的快速增長，今年一季度，攜程集團其他業務收入較2019年同期增長17%。

根據易觀報告，旅遊廣告市場規模預計從2019年的946億元增長到2025年的1,393億元。由此可見，營銷體系的革新不僅將為攜程帶來新的業績增長點，也將為攜程在二次上市後創造新的估值空間。