內地農村電商匯通達最快本季來港IPO　阿里、雷軍參投│新股IPO

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-19 12:06

新浪美股報道，阿里巴巴(9988)有份投資的農村電子商務平台匯通達正考慮在香港上市，最快二季度完成上市，據悉匯通達籌資規模至多10億美元。

匯通達網絡股份有限公司，總部設在南京，是中國領先的立足於農村市場的產業網路平臺，讓農民生活得更美好。公司以B2B為核心，以平臺為載體，以全產業鏈交易為切入點，整合產業會員和零售會員，構建了線上線下相融合的產業服務平臺。

截至目前，公司網絡已覆蓋全國21個省、1,9000多個鄉鎮，服務超14萬家鄉鎮零售店，惠及3億農民，累計培訓超10萬新農商，直接和間接帶動鄉鎮本地創業就業超80萬人。

徐秀賢，匯通達網絡股份有限公司聯合創始人、總裁， 原五星電器聯合創始人、執行副總裁。 邢建紅，匯通達網絡股份有限公司副總裁、消費電子事業部CEO。原紅星美凱龍發展中心總經理。趙亮生，匯通達網絡股份有限公司副總裁、董事會秘書、CFO， 原五星控股集團財務總監。 孫超，匯通達網絡股份有限公司副總裁、智能商業事業部CEO，原海爾商城總經理。

根據企業庫，匯通達目前吸引了市場8輪融資，聚焦消費及醫藥大健康的景林投資參與了天使輪投資，五星控股集團旗下產業資本投資平臺參與Pre-A 輪投資。A輪投資中集聚了各路明星資本：華興資本旗下華興新經濟基金、雷軍旗下的順為資本，還有新天域資本、毅達資本和華泰證券、華泰紫金等。

公司在A+輪吸引了華夏保險和平安有份的沿海資本投資，B輪吸引了招行獨家投資3億元人民幣，C輪由中美相關龍頭企業成立的、致力於中國綠色發展領域的產業引導性基金中美綠色基金投資5億元，2018年阿裡巴巴戰略投資45億元，2020年12月吸引了中國國務院旗下的國調基金和國投創益戰略投資。