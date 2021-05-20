TikTok母企字節跳動據報聯合創辦人張一鳴卸任CEO

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-20 11:03

再有內地科技巨企出現創辦人離開行政總裁等職務。據《路透》報道，TikTok母公司字節跳動聯合創辦人張一鳴將卸任CEO。

據外媒取得字節跳動內部文件顯示，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的聯合創辦人張一鳴據報即將辭去CEO職位，並指自己不擅社交，不想管理人，寧上網、讀書。

市場消息顯示，字節跳動聯合創始人梁汝波將接任成為新CEO。

此前已有馬雲離任阿里巴巴（9988）主席，及黃崢不再擔任拼多多董事長。

抖音及TikTok等目前受歡迎的應用都是字節跳動旗下產品。（視覺中國）

2012年創立字節跳動

據公開資料顯示，張一鳴2005年畢業於南開大學軟件工程專業，曾參與創建酷訊、九九房等多家網路公司，歷任酷訊技術委員會主席、九九房創始人兼CEO。2012年，張一鳴創辦字節跳動。 2013年，他先後入選《福布斯》「中國30位30歲以下的創業者」和《財富》「中國40位40歲以下的商業精英」，是中國國內網路行業最受關注的青年領袖之一。

2021年張一鳴在《2021胡潤全球富豪榜》中以3,500億元人民幣財富值位列全球第26名。 4月，張一鳴以356億美元財富位列《2021福布斯全球富豪榜》第39名。

美國政府去年要求字節跳動將TikTok於美國業務出售。（資料圖片）

字節跳動擁有TikTok

字節跌動旗下有更間企業，包括為用戶推送新聞的《今日頭條》，以及短視頻程式《抖音》及其國際版《TikTok》。《TikTok》在海外擁有不少用戶。美國政府去年曾指令將《TikTok》美國業務出售，惟在今年2月時，曾有報道指出交易已無限期擱置，惟外電引述白宮消息指出報道不準確。而字節跳動仍為數據安全，及如何收集美國用戶個人信息等問題進行討論。

至於字節跳動則有傳聞來港上市。《中證網》4月14日報道，字節跳動向港交所提交了承銷商聘用函，啓動了赴港上市流程。多位知情人士稱，對私募股權投資者來説，字節跳動的估值正接近4,000億美元。