燕麥奶Oatly美上市在即　估值達百億美元　呢間中資係大股東！

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-20 18:56

近年來，很多人為注重健康而改飲燕麥奶、杏仁奶，來代替飲牛奶或羊奶。來自瑞典的全球最大燕麥牛奶公司將在美國公開納斯達克上市，交易代號為「OTLY」。據悉，有望成為今年最大的植物性食品公司上市個案。

據《華爾街日報》報道，Oatly以每股17美元的價格出售約8,440萬股ADR，處於發行區間15至17美元的最高上限，籌資14.35億美元，使其估值達到約100億美元。

據招股書顯示，Oatly背後最大股東是華潤集團旗下全資子公司Nativus Company Limited，持股佔比達55.9%，上市後持股比例將會下跌至47.6%，但仍然為Oatly單一最大股東。另外亦有外資股東黑石（Blackstone），持有約8%。

據悉，公司計劃將籌集所得的資金用於償還債務，以及拓展市場。

(由左至右) Oatly 咖啡師燕麥奶、原味燕麥奶、有機燕麥奶、朱古力燕麥奶

去年經營收入增幅達一倍以上

根據IPO文件顯示，Oatly迄今仍處於虧損狀態，而且虧損幅度持續擴大。2020年該公司淨虧損6,040萬美元，而2019年淨虧損為3,560萬美元；營收增幅則是一倍以上，從2019年的2.04億美元，提升至4.214億美元；這反映出公司強勁的增長趨勢。

根據尼爾森（Nielsen）和IRI Infoscan的數據顯示，按零售價值計算，Oatly去年在瑞典、德國和英國的雜貨零售中銷售量最高的燕麥奶品牌，其零售額增長率在英國為99％，在德國為199％，在美國為182％。

植物性食品的新趨勢

Oatly在歐美受歡迎的程度，讓市場看到植物奶的行業前景，亦反映消費者轉向植物性食品的新趨勢。這一方面得益於龐大的咖啡市場，另一方面和不斷上漲的植物奶需求相關。去年4月，星巴克（Starbucks）亦發新聞稿宣布，將在旗下內地門市推出使用Oatly燕麥奶的拿鐵，希望進一步實踐可持續資源管理，並減少對環境衝擊。由此可見，植物奶的趨勢亦正進入國內市場。

作為參考，人造肉生產商Beyond Meat（美：BYND）於2019年5月在美股掛牌上市，當時IPO定價為每股25美元，上市當天收盤價為65.75美元，較發行價勁升1.63倍。截至5月19日，該股收盤價報103.8美元，下跌0.62%，已是IPO發行價4倍以上。