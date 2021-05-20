貝殼盤前跌超10%　創始人左暉去世　公司︰失去一位親密的夥伴

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-20 17:40

據中國新聞網5月20日報道，5月20日，貝殼找房訂閲號發文稱：今天萬分難過，貝殼創始人、董事長左暉因病離開了我們。受此影響，貝殼盤前跌超10%。

貝殼失去了一位奠定我們事業和使命的創始者，居住產業失去了一位始終在探索和創新的引領者。從鏈家到貝殼，極其有幸和左暉一起共事，一起奮鬥拼搏，一起推動行業進步的我們，失去了一位親密的夥伴和智慧的師長。

左暉簡歷

左暉（1971年1月-2021年5月20日），男，北京鏈家房地產經紀有限公司法定代表人。 北京大學EMBA，曾任鏈家董事長、中國房地產估價師與房地產經紀人學會副會長、北京市房地產仲介行業協會副會長、全聯房地產商會副會長。2001年創辦鏈家。

2019福布斯全球億萬富豪榜排名877位。 2019年10月10日，胡潤百富榜發佈，左暉排名第195位，財富值180億元人民幣。2019福布斯中國400富豪榜排名第145位，財富值157.7億元人民幣。 2020年2月26日，以180億元人民幣財富名列《2020世茂深港國際中心·胡潤全球富豪榜》第1097位。2021年4月，福布斯全球富豪榜發佈，左暉以155億美元財富位列榜單第128名。

據貝殼公司消息，2021年5月20日，公司創始人兼董事長左輝先生因疾病意外惡化去世。