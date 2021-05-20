高盛：聯儲局應關注的三大通脹風險！

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-05-20 20:19

美國平均薪資增速上漲，核心CPI增幅創40年以來最大等等因素都在加劇市場對美國通脹的擔憂。在高盛研報中指出，與聯儲局決策息息相關的通脹仍舊存在上行風險，薪資增速、樓價上漲以及疫情影響帶來的通脹預期走高，是最需要關注的三個因素。

高盛指出，儘管美國4月通脹數據驚人，但非農就業數據令人大跌眼鏡，這表明通脹數據不太可能對現行貨幣政策產生太大影響，聯儲局可能會在明年7月會議之後開始暗示縮減購債規模。

高盛認為，在接下來的兩年裡，加息問題不會趕上聯儲局的日程。這就意味著，對於聯儲局作出加息決定最重要的通脹風險，是那些在未來數年內仍將具有相關性的風險。

單從4月CPI來看，高盛稱，暫時性的晶片短缺、供應鏈中斷，以及旅遊價格重新反彈等因素均推動價格上漲，但並不能長久持續。儘管上述因素可能會在未來幾個月內繼續提高通脹，但不太可能持續到2021年以後。

簡而言之，這一切並不意味著通脹不存在上行風險。存在當然還是存在，但投資者應該看清哪些才是值得關注的點。

在高盛看來，最廣泛的通脹風險在於財政政策支持、被壓抑的儲蓄，還有寬鬆的金融環境，可能持續推動需求，使其遠遠高於潛在GDP增速。

一：薪資增速加快

高盛指，首當其衝的是，如果目前的勞動力短缺、勞動力市場緊張的跡象比預期中更持久，薪資增長可能會比上一個周期來得更快。高盛的追蹤指標表明，薪資增速與疫情前相比幾乎沒有放緩，且保持在按年大約3%左右的水平。

近期，部分勞動力市場指標已經發出了訊號：美國4月平均時薪增長0.7%，低薪行業和勞動力特別緊張的行業薪資增速相比去年大幅提升，低薪工人對潛在工作的薪酬預期亦高出很多。

美國4月平均時薪增長0.7%，低薪行業和勞動力特別緊張的行業薪資增速相比去年大幅提升。（Getty Images）

此外，極高的職位空缺率和離職率、有關容易找到工作的工人調查報告和很難找到工人的僱主調查報告等等一系列指標均指向了非常緊張的勞動力市場，工人們正在佔據上風。

高盛認為，其潛在原因似乎是，異常慷慨的失業保險福利和疫情相關的工作障礙持續存在，有效的勞動力供給所受到的限制，比失業率（6.1%）所顯示出來的問題還要更多。

該行預計，上述兩個暫時性因素將在秋季消退，並緩解勞動力供給的限制，為當前的薪資壓力降温。不過，勞動力成本的一些上行風險也將加速上升，還將部分傳導帶來價格上漲。

二：多年的樓市旺盛帶來租金通脹

高盛稱，第二大風險在於，美國樓市多旺盛很可能大幅推高樓價通脹。樓價通脹在疫情期間有所下降，租金增速則暫時保持適度。

高盛表示，住房部門具有很強的周期性，隨著經濟出現改善及疫情暫時性影響的消退，未來可能會加速增長，預計全美住房短缺將在至少幾年內推動房價大幅上漲。

簡單來說，自1970年代以來最緊俏的美國樓市，仍然帶來額外的上行風險。

三：暫時的價格飆升大幅提高了通脹預期

高盛稱，第三大風險在於，如果暫時的疫情影響所造成的價格飆升大幅提高長期通脹預期，這可能帶來更持久的影響。

上周，密歇根大學的長期家庭通脹預期指數（CIE）上升了0.4個百分點，《專業預測者調查》中的長期通脹預期也温和上升。此外，聯儲局的共同通脹預期指數5月初值進一步走高到了2.08%。

高盛認為，如果聯儲局的基本政策措施保持在當前水平，預計CIE最終會上升到2.1%。但如果在價格勁升的背景下，CIE波動幅度遠高於歷史區間，該行的通脹預測將面臨上行風險。

根據高盛的預測，美國核心PCE通脹將在2022年底達到2.1%，2023年底達到2.15%，2024年底達到2.2%，均比前一個周期要高。