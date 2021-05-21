Apple供應鏈巨頭領益智造擬赴港上市　董事長曾芳勤為胡潤女富豪

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-21 09:13

A股上市公司領益智造（深：2600）發布公告稱，公司正積極與相關中介機構就公司發行H股股票並在香港聯交所主板上市的相關工作進行商討。

《中國證券報》報道，領益智造是蘋果供應鏈重要公司，儘管去年至今年首季業績可觀，但去年12月以來，公司股價持續下跌，5個多月市值蒸發超439億元（人民幣，下同）。領益智造實控人曾芳勤是胡潤百富榜上榜的女富豪。

籌劃H股上市

領益智造周四晚發佈公告稱，公司召開了第五屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關於公司發行H股股票並在香港上市的議案》《關於公司發行H股股票並在香港上市方案的議案》等相關議案。截至目前，公司正積極與相關中介機構就公司發行H股股票並在香港聯交所主板上市的相關工作進行商討，除董事會審議通過的相關議案外，其他關於H股發行的具體細節尚未確定。

領益智造表示，根據A股上市公司發行H股並在香港聯交所主板上市的相關規定，該事宜尚需提交公司股東大會審議，並經中國證監會和香港聯交所審核，是否能通過審議和審核程序並最終實施具有重大不確定性。公司將依據相關法規的規定，根據後續進展情況及時履行信息披露義務。

同日晚間，領益智造還發布公告稱，為滿足公司業務擴展及產能佈局的需要，公司或其指定的下屬公司擬與東莞市黃江鎮人民政府簽署項目投資協議，投資建設智能智造科技項目。公司本次計劃項目投資總額為22億元，其中固定資產投資（包括建築物、構築物及其附屬設施、設備投資和土地價款等）為19億元。

領益智造還表示，公司本次擬投資的項目為領益智能智造科技項目，項目從事的產業內容包括研發、生產和銷售：手機、電腦部件、精密金屬配件、新型電子元器件、切削工具、模具與數控設備、金屬元件加工及表面處理。

「果鏈」重要公司 5個多月市值蒸發439億元

值得注意的是，領益智造是蘋果供應鏈重要公司之一。此前，中信證券表示，在功能件領域，大客户（蘋果）訂單飽滿，各產品線工藝升級，物料覆蓋面增加，單機價值量及份額穩定上行。在模組板塊，公司重點佈局馬達、無源器件、充電器、無線充電、散熱模組、軟包配件等模組產品，在大客户端已經切入21種不同類型的模組組裝，其中無線充電的接收和發射端模組逐步導入全系列產品。在組裝板塊，公司收購珠海偉創力的土地和廠房等資產，並與光弘、華勤共同設立越南子公司，持續加碼整機組裝業務，2021年主要服務兩大安卓客户的整機組裝，手機、TWS耳機均已實現首個機型下線。

此外，國盛證券認為，領益智造在大客户（蘋果）今年的料號繼續增加，AirPods、iPad等業務帶來新的增量，隨着功能模塊的增多，散熱屏蔽防水防塵等功能需求越來越高，帶動新機種平均售價的繼續提升。

今年首季領益智造實現營收64.27億元，按年增長19.47%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為4.63億元，按年增長613.79%。

但從二級市場來看，從去年12月以來，領益智造股價持續下跌。Wind數據顯示，領益智造2020年12月2日的收盤價為14.4元，當日收盤總市值為1014.05億元。此後股價一路下探。截至2021年5月20日收盤，領益智造總市值為574.52億元，5個多月市值蒸發439.53億元。

領益智造實際控制人、董事長兼總經理為曾芳勤，1965年出生，女。胡潤百富榜顯示，2020年8月28日，曾芳勤財富為520億元，在中國富豪中，排名第81。