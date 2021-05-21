騰訊績後跌超3%失守600元　加大投資累事？　一文睇清大行目標價

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-21 11:05

騰訊控股（0700）首季經調整利潤增長22%至331億人民幣，遜預期，並仿傚阿里巴巴 （9988） ，指會將今年部分利潤用作投資新機會，今早股價低開1.48%，現失守600元大關，跌3.2%，報589.5元。

騰訊昨日（20日）公布今年首季未經審核業績，非國際財務報告準則（non-GAAP）權益持有人應佔溢利331.18億元，按年上升22%。收入1,353.03億元，按年大增25%，按季增1%。當中遊戲收入增長17%至436億元。微信及WeChat的月活躍帳户12.4億，分別按年增長3.3%及減少12.6%。

集團宣布將主動加大投入，把今年的部分利潤增量投資於新的機會，相信此舉長遠而言可帶來豐厚回報。

市場擔憂此舉會令騰訊盈利放緩，摩通、麥格理、大和、野村、滙豐研究等多家大行下調騰訊目標價，多數給予「買入」評級。

騰訊表示將加大對主要領域投資，包括企業服務、遊戲及短視頻。（資料圖片）

摩通：加大投資後料經調整盈利增長放緩至12% 目標價750元

摩根大通發表報告表示，重申對騰訊「增持」評級，下調對其目標價由800元降至750元，按綜合方式作估值，相當預測2022年市盈率38倍。

該行指，騰訊表示將加大對主要領域投資，包括企業服務、遊戲及短視頻，料公司2021年經調整盈利增長將放緩至12%，指投資或導致成本結構性轉變，但估計公司於2022年純利增長可回至升23%。

瑞銀：股價受加大投資所影響 維持目標價780元

瑞銀發表報告表示，騰訊今年首季收入略高於該行及市場原預期各3.4%及2.4%，期內經調整EBIT錄428億人民幣大致符合預期，手遊收入按年升19.4%亦符合市場預期。

該行指，騰訊管理層指會加大主要領域投資，包括企業服務、遊戲及短視頻，料市場會對騰訊首季業績反應正面，但預期股價會一定程度上受到管理層加大投資方向所影響。該行維持騰訊「買入」評級及目標價780元。

社區團購的團長頻繁在微信群發送商品鏈接，促成交易。（網絡圖片）

麥格理：聯營公司投入於社區團購業務 或累聯營公司擴大虧損

麥格理發表研究報告指，騰訊昨日公佈2021年一季度業績，與市場預期相若。非國際財務報告準則股東應佔盈利331.18億元，按年增長22%，按季持平，為市場預期之中下範圍。每股基本盈利5.02元，按年增長65%，按季下跌20%。

該行又指，騰訊正在加大在企業服務及軟件、高工業化水準遊戲及短視頻等領域的投資。騰訊的上市公司投資組合實現了可觀的增值，而對騰訊分佔聯營公司的盈利帶來不同的影響，部分投資公司因為投入於社區團購業務等新項目，而帶來更大的聯營公司虧損。因此降目標價至719元，維持「跑贏大市」評級。

野村：首季盈利略低預期 下調目標價至731元

野村發表報告表示，騰訊今年一季度收入大致符合預期，盈利表現略低預期，期內遊戲業務收入同比升15%，高於該行原預期3%，手遊及個人電腦遊戲收入分別同比升19%及1%，高於該行原預期各2%及6%。

該行指，重申對騰訊「買入」評級，將目標價由780元降至731元，公司指將加大三大主要領域的投資，包括企業服務、遊戲及短視頻，該行決定下調對其2021年非國際會計準則盈利預測9%，以反映加大額外投資，並估計公司2021年盈利增長19%。

大和：今年是騰訊投資年 或導致短期毛利率受壓

大和發表報告表示，騰訊今年一季度收入及盈利表現並無太大驚喜，公司管理層指將加大三大主要領域的投資，指今年是投資年，或導致短期毛利率受壓。

大和預計，騰訊於今年下半年盈利透明度將改善，可受惠網遊渠道豐富及雲服務的強勁需求。

該行稱，下調對騰訊於2021年至2023年盈利預測2%至8%，以反映其對研發投資加大因素，並將其目標價由870元調低至850元，重申對其「買入」評級，認為投資可為集團帶來增長引擎，並預計公司2021年收入可按年增長22%。