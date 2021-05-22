比特幣跌14%失守三萬四　以太幣挫逾兩成　標普納指收跌

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-22 07:40

比特幣價格24小時内再度下跌逾一成，曾跌破34000美金一枚，太幣更曾重挫逾20%。科技股承壓，美股指數抹去盤中早段漲幅，並在周五收於平線附近。標普500本周已下跌了約0.4％，是自2月份以來首次連續第二週下跌。本周道指數下跌了0.5％，納斯達克綜合指數本週上漲0.3％，打破連續四周的跌勢。熱門中概股普遍下跌，

根據交易平台Coindesk 本港時間凌晨5時許, 比特幣價格跌破34000美元低見33594，24小時下跌14%。與此同時以太幣重挫逾20%，低見2170美元。

標普500收市下跌了0.08％，至4155.86，在當天早段曾上漲0.7％。得益於波音股價上漲，道指上漲123.69點或0.4％，至34207.84。納指數下跌64.75點0.5％至13470.99。

熱門中概股方面，携程（TCOM）跌3.782%富途控股（FUTU）跌2.6%，報124美元；阿里巴巴ADR（BABA）跌2.784%，報210.95美元；拼多多（PDD）升2.711%，報134.665美元；百度（BIDU）跌1.986%報189.47美元；京東（JD）跌1.4%，報72.66美元。