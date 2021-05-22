強積金總資產達11000億元　近十萬個戶口擁100萬元資產

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-22 12:22

積金局主席劉麥嘉軒今日（22日）發表《香港家書》，分享她對強積金制度的願景，以及頹金局未來工作大計。

劉麥嘉軒表示，強積金是本港重大的社會制度，至今推行已20載，期間不斷優化，且規模不斷壯大。截至2020年底，強積金總資產值已達11,000億元，計劃成員達450萬，即平均每名計劃成員的強積金超過25萬元，按年上升15%。當中累積超過50萬元資產的帳戶數目，由2019年的34萬個，上升至2020年的接近50萬個。至於累積超過100萬元資產以上的帳戶數目，則由2019年的6萬個，上升至去年接近10萬個。反映透過僱主僱員定期供款，有效達至長時間投資滾存、累積增值的目的。

她表示，擔任積金局主席的其中一個重要任務，是確保積金易平台項目按計劃推行，當平台全面啟用後，將令強積金的運作效率及用家體驗煥然一新，同時透過高效率的數碼化運作，降低成本，從而創造更大的減費空間。

她又指，保障計劃成員利益為積金局主席的重任，故她上任後立即主動接觸工會，聽取他們就加強強積金對基層打工仔退休保障的意見。她期望強積金制度能夠成為每個打工仔每個打工仔珍而重之既退休儲蓄制度，讓他們退休時，用自己的強積金應付基本需要。