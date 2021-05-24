WSJ：阿里雲失去大客戶字節跳動　並難獲內地政府機構合約

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-24 10:25

《華爾街日報》引述知情人士報道，字節跳動已經終止把其國際數據儲存在阿里雲的協議，阿里雲近期亦難以得到中國內地政府機構的合約。

據報稱，由於阿里巴巴（9988）和系內螞蟻集團近期都受到中國政府更嚴格監管，近月阿里雲難以獲得中國內地政府機構和國企的新合約，甚至連邀約與官員、國企客户開會都面對困難。

報道亦引述消息人士透露，字節跳動與阿里協議終止時，字節跳動向阿里雲購買了服務器。阿里雲拒絕評論公司與字節跳動相關的報道。

阿里雲收入集中度不高

阿里最新的業績顯示，截至2021年3月季度內，阿里雲收入增長放緩，主要原因是其網路行業的單一大客户收入下降，該客户於中國以外擁有具規模的業務，過去一直採用阿里的海外雲端服務，但該客户決定終止其國際業務與阿里的關係。

對此，阿里巴巴在業績説明會上表示，剔除此客户，阿里雲前十大非關聯客户在2021財政年度全年總收入中的佔比不超過8%，因而指阿里雲收入的集中度並不高。展望未來，阿里巴巴相信雲計算收入在客户和行業方面將會進一步呈現多元化的發展。

$阿里巴巴集團控股有限公司(09988.HK)$

$Alibaba Group Holding(BABA.US)$