《彭博》：歐冠昇今就任港交所CEO　將審視及整肅港交所文化

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 12:00

《彭博》報道，今日正式出任港交所（0388）行政總裁的52歲歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN），被主席史美倫賦予審視交易所做法的任務。

報道指，主席史美倫認為曾擔任摩根大通私人銀行國際市場負責人的歐冠昇，在高度監管的大型投資銀行工作過的背景，讓他擁有力推文化整頓的經驗。

歐冠昇於董事會及旗下委員會的任期將與其出任港交所行政總裁的任期相同，為期3年，至2024年5月23日止。

據歐冠昇與港交所簽訂的受聘合約，其報酬待遇包括基本年薪1,000萬元，亦合資格收取由薪酬委員會建議並經董事會批准的酌情表現花紅及股份獎授。歐冠昇加入港交所後，將獲授予近21.18萬股港交所股份，以補償他失去前任僱主任職期間所得到但未獲授予的長期獎勵之損失。

據港交所官網披露，港交所明日（25日）將舉行LME ASIA2021亞洲金屬研討會，預告歐冠昇將會發表10分鐘主題演講，或將成為他執掌港交所後的首場演講。

歐冠昇目前於納斯達克交易所上市的MercadoLibre Inc.擔任獨立董事。他曾於摩根大通工作逾30年，離開摩通前出任私人銀行國際市場首席執行官，2013年至2020年則出任亞太區主席兼首席執行官 。