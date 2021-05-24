麗星郵輪母企｜疫情打擊郵輪業　雲頂香港目標上半年落實重組

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-24 16:47

新冠肺炎自2019年末爆發以來，全球旅遊業飽受衝擊，郵輪業為其中一個受衝擊的行業。麗星郵輪（Star Cruises）母公司雲頂香港（0678）公布去年全年業績，股東應佔虧損擴大至15.7億美元（約121.59億港元），按年大增近9.4倍。每股虧損18.46美仙，不派息。收益按年瀉76.5%，至3.67億美元。

雲頂香港指，虧損擴大主要受2019新型冠狀病毒病疫情導致，而且郵輪旅遊業務自2020年2月起暫停。新冠疫情令集團取消多個航次，並暫時停止幾乎所有郵輪旅遊業務，疫情存在重大不確定因素，公司董事在評估集團是否將有充足財務資源以持續經營時，已審慎考慮集團未來的流動資金狀況及表現以及可用融資來源。

本港上市的雲頂香港，是馬來西亞賭王林國泰雲頂集團的子公司，經營郵輪和賭業生意。（香港01記者攝）

流動負資超出流動資產253億元

集團表示，經營現金流出淨額為6.3億美元，於去年底，集團的流動負債超出其流動資產32.65億美元（折合約253.4億港元）。借款總額為33.84億美元，資本承擔為12.04億美元，而存款、現金及銀行結餘項目為2.428億美元。截至去年底，公司資本與負債比率為114.5%。

集團自去年8月起已委聘專業顧問與財務債權人合作，透過代表集團主要財務債權人的「特設小組」，協定及實施一個各方同意的和有償付能力的重組方案，目標今年上半年落實。倘重組得以落實，則可能並非全部最終須於一年內償還。

此外，為減輕長期暫停業務造成的影響，集團年內已實施多項成本節省措施，包括大幅減薪、節省成本及縮減員工人數。與同業相比，集團每個客艙載客量的「現金消耗率」最低。除現時正在營運的船舶外，大部份船舶均已停航。

圖中是「雙魚星號」，是麗星郵輪旗下的一艘豪華遊輪，在1994年加入麗星郵輪。（資料圖片）

雲頂香港指，全球郵輪行業停擺1年後，世界各地迅速開展大規模的新冠疫苗接種，無疑為全球對抗疫情取得進展。在疫情之下，公眾長期受到出行的限制，對出遊的需求甚殷。郵輪業界對疫後旅遊消費的趨勢抱持審慎樂觀態度。

集團又指，將專注於打造2晚至4晚的平日及周末郵輪旅遊航線，為當地居民提供本地海上遊選擇。在有關部門的支持下，集團將配合各地當局的頒佈的衛生安全指引，採取包括減少載客量等相應措施，務求在安全可控的環境下恢復營運；星夢郵輪「探索夢號」及「世界夢號」已經先後在台灣和新加坡復航。

展望2021年和2022年，郵輪業無疑將仍然面臨各種挑戰，包括2019新型冠狀病毒病和變種病毒的持續影響﹑各國疫苗接種的不同進度﹑邊境重開時間表﹑全球經濟復甦和全球地緣政治緊張等等。但隨著疫苗接種率的提高﹑疫苗認證的實施﹑安全和健康措施的進一步加強以及部分地區邊境逐步開放，公司對郵輪業在2023年之前恢復常態持謹慎樂觀的態度。

麗星郵輪品牌在港成立近28年

雲頂香港成立於1993年11月，以麗星郵輪品牌在亞洲經營郵輪旅遊業。麗星郵輪以發展亞太區成為國際郵輪目的地為理念，旗下郵輪「雙子星號」、「寶瓶星號」、「雙魚星號」及「大班」帶領世界各地旅客暢遊亞太區景點，並提供亞洲式貼心服務。整個集團的航線遍及亞太區。

雲頂香港除了經營麗星郵輪、星夢郵輪、水晶郵輪外，還在菲律賓經營馬尼拉雲頂世界旅遊主題景點，以及中國內地經營雲頂之星酒店。