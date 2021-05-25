深圳不准公開二手房價格　想買新樓？計分已有新方法

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-25 14:01

《證券時報網》報道，由於深圳早已實施了二手房成交參考價，房產中介在對外公佈時只能發佈二手房成交參考價。為了展示房屋掛牌價，中介們想出奇招：用榴蓮和香蕉代替貨幣計算單位，一個榴蓮代表1,000萬元人民幣（下同），一根香蕉代表100萬元。

事實上，時下對於相關的一些二手房價格「段子」，早已不是什麼新鮮事。而參考價的出台確實也給深圳此前火爆的二手房交易市場潑下一盆狠狠的冷水。

深圳市房地產中介協會公佈的數據顯示，4月份深圳二手房網簽4,396套（含自助網簽），按月下滑9.7%。而在5月10日至16日，深圳二手房的網簽量為837套，按月持續下滑7.3%。與此同時，深圳樓市在密集的調控和嚴厲的監管之下，正在發生更多變化。

猛降662萬 大面積學區房最先「動搖」

學區房一直是市場熱議的焦點，最新市場消息指出，近日在阿里拍賣網上，有一套國城花園房源以2,206萬元成交，成交價與2月初同一户型房源相比，下跌近662萬元。

提起深圳的優質學區房，就不得不提到福田百花片區，這個片區擁有實驗小學、荔園小學、百花小學等優質小學以及實驗中學學位，雖然大多房屋建於上世紀八九十年代，但售價頗高，幾乎都是單價超過每平方米10萬元的「豪宅」。在這當中，最常被市場拿來討論的要屬擁有「雙實驗學位」的國城花園，特別是一種接近44平方米小户型的「上車盤」備受追捧。今年年初，記者在小區周邊調查時，有房產中介告訴記者，當時有一套44平方米小户型放賣，但學位剛剛被佔用，儘管如此該房源依然叫價1,280萬元，摺合每平方米約29萬元。

而上述2,206萬元成交的房源面積為127.82平米，該場拍賣吸引了15位競買人蔘與1.33萬次圍觀。在經過147次出價後成交，單價為每平米17.26萬元。

有市場人士表示，此次國城花園的房源為法拍屋，價格低於市價屬於正常現象，目前深圳優質學區房市場依舊火熱。不過，記者近日在羅湖翠竹、布心和福田八卦嶺片區調查時發現，一些急售的優質學區房不時出現，價格低於此前成交價5%到10%左右。「最近有一套八卦嶺宿舍的房源業主降價40萬元，但要求賣家一次性付款。」當地資深房產中介曾經理表示，「急售的房源是多了一些，但只能説價格沒有繼續上漲，下跌也只是個別房源。」

美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，目前深圳比較熱門的學區房，背靠的是已經取得好成績的學校。雖然未來政府會大力增加基礎教育學位，也承諾會平衡教育資源，但這是未來的事情，存在不確定性。因此有能力的家長會鎖定已有的優質教育資源，以減少孩子讀書的風險，這就是優質學區房持續熱鬧的原因。這股熱潮會持續多久，主要取決於補充的優質教育資源出現的時間點。

事實上，今年以來各城市密集出台學區房調控政策。此前，北京海淀區、西城區、東城區率先發布義務教育入學新政，進一步明確了「多校劃片」政策。上海在學區改革上則出台名額分配、公民同招、民辦搖號等政策。寧波率先宣佈建立熱點學區二手住房交易參考價格發佈機制，首批涉及9個熱點學區、112個小區。南京等多個城市嚴查以學區房名義炒作房價。在嚴厲的調控政策下，部分學區房確實出現鬆動跡象，但能否持續並大面積產生影響，還需要繼續關注。

新房打新規則再變

距離2月8日深圳出台二手房成交參考價已經過去3個多月，參考價的到來給購房者最直接的影響就是大部分二手房的首期比例提高。而在近期，深圳房貸利率也開始調升，這直接影響新房和二手房市場。

深圳新房市場的打新規則也在不斷調整當中，最近公佈的保利勤誠達譽都銷售方案和信達金尊府的銷售方案顯示，關於買房積分的規則又有了新變化，積分新規則再細化了過去10年內有房產轉讓記錄的積分，同時對社保時長進行了上限的限制。其中，積分新增5至10年內（包含5年）在深有住房轉讓記錄現名下無房，積30分；社保方面，夫妻積分每人封頂最高社保20年（以前不限）；另外，子女積分從2分上升為5分。

這也就意味着，只有已婚雙深户在深圳有十年以上社保，且沒有買過房，才有機會參與打新搖號。事實上，深圳新房的「打新」積分規則在今年3月有過一次變化，當時由羅湖區的縉山府以及華潤筍崗萬象華府「首發」，隨後入市的新盤繼續沿用改變後的積分規則。市場人士預計，上述兩個新盤的新積分規則，後續的新盤大概率將繼續採用。調整之後，意味着之前靠超長社保積累較高分數的優勢將減少。

最近，深圳多個新盤扎堆備案，大量住宅房源準備入市。最近，深圳也提出將實施大規模住房建設計劃，今年供應居住用地不低於3.6平方公里，新開工住房面積1,500萬平方米以上；建設籌集公共住房8萬套，改造籌集租賃住房10萬套以上。不僅如此，深圳多區陸續公示了一些土地調整的公告，多數是從商業用地、產業用地等變更為二類居住用地和教育設施用地。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，未來深圳在居住用地上會繼續放量供應，這也體現了新一屆政府領導班子執行「二次房改」的力度非常大。