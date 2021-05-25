美股向好美匯穿90　港股有支撐　小米醫藥股看俏│巨子股評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-25 09:52

港股受美股向好，料有支撐，續企二萬八之上，後市或可上試二萬九水平。市場今日焦點為科技股，特別是小米（1810）、快手（1024），以及醫藥股。

昨日受科技股帶動，美國三大指數昨晚普遍上升，納指大升1.4%，道指連升三日，昨升0.5%，標普升1%。比特幣回穩，重上38000美元水平。美匯指數再度走低，跌穿90水平，報89.77。

科技股回升，小米先獲益。富時羅素指出，小米將分兩階段，納入全球股票指數系列（FTSE GEIS），以及相關市值加權指數，6月4日收市後將納入小米50%，6月18日收市後將納入另一半，並與半年計季度檢討一齊生效。公司股價近期於24元至28元區間上落，小米重新獲指數基金納入，為一大好事，望可突破28元阻力。

快手昨收市後公布季績，公司收入按年升37%至170億元（人民幣，下同），經調整淨虧損約49億元，首季的平均日活躍用戶（DAU）逼近3億，增至2.953億，按年增長17%，電商交易總額達1,186億元，按年增近2.2倍。公司以燒錢方式留住客戶，先觀察市場收貨與否。

石藥和中生製藥績後獲市場看好。（視覺中國）

石藥中生製藥績後獲市場看好

石藥（1093）收入按年增加9.9%至67.3億元，溢利按年增加26.9%14.7億元，績後股價升4.4%，創近3年高。恩必普納入國家基本藥物目錄降價後潛在銷量上升，摩根士丹利及高盛分別上調目標價至12.7元和13.5元，各予「增持」和「買入」評級。

中生製藥（1177）首季度收入錄得72.43億元，按年只增長16%，惟盈利倍增至至19.1億元。公司披露首季應佔聯營公司及一家合營公司盈利達到14.76億元，上年同期僅249.3萬元。市場有傳是，中生製藥去年12月宣布向科興中維出資5.15億美元，持有其15.03%權益，從而在科興疫苗獲得盈利貢獻。

準藍籌碧桂園服務和微盟雙雙配股和發債集資。（碧桂園網頁）

配股潮未完 碧服微盟齊抽水

上周五宣布獲納入恒指的藍籌新貴碧桂園服務（6098）宣布配股兼發債，淨籌近115億元。碧桂園服務配售1.39億股，相當於經擴大已發行股本4.35%，配售價75.25元，較昨日收市價80.5元折讓6%，籌集104.9億元，主要用作未來潛在收併購項目投資，商業管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業務的拓展。

另外，微盟（2013）亦計劃配股兼發債。公司配售1.56億股，每股配售價15元，較周一收市價16.06元折讓約6.6%，集資約23億元，用作提升綜合研發實力、升級營銷系統等等。