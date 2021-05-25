金山軟件首季多賺17.6倍至1.17億元人幣　按季則跌47%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-25 20:36

金山軟件（3888）公布，截至今年3月底止，股東應佔溢利1.17億元（人民幣．下同），按年大增17.63倍，按季則跌47.14%。每股基本盈利0.09元。

期內，公司收入達15.6億元，按年升33%；毛利13.16億元，按年升36%。毛利率達84%，按年增長一個百分點，與上季度持平。

季內收入增加主要受惠於的辦公軟件及服務業務錄得強勁增長，按年大升104%，主要因市場對雲和協作需求不斷攀升，企業及政府授權業務和訂閱服務均取得快速增長。

金山軟件董事長雷軍在首季業績報告上表示，未來公司將堅持高強度的研發投入，重心放在包括雲及人工智能等新技術，推動創新升級。（視覺中國）

雷軍：高強度研發投入 推動創新升級

截至3月底止，公司主要產品月度活躍用戶為4.94億，按年增長11%。其中WPS Office PC版月度活躍用戶數1.94億，按年上升15%；WPS Office移動版月度活躍用戶數2.94億，按年亦增長8%。

公司指，網絡遊戲及其他業務收入按年下滑1%至7.886億元，按季則跌7%，主要由於手遊的收益減少，部分被《劍網3》收益增長所抵消，按季比較減少大部分是由於現有手遊生命週期的自然衰減。至於首季的研究及開發、淨額成本按年升38%，按季則升15%，達4.91億元。

金山軟件董事長雷軍表示，未來公司將堅持高強度的研發投入，重心放在包括雲及人工智能等新技術，推動創新升級。

金山軟件收市報58.85元，全日升3.2%，成交額4.43億元。