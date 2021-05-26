長城汽車擬採納A股限制性股票激勵計劃　股價升近6%｜港股異動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-26 10:40

長城汽車（2333）公布，5月25日董事會建議採納2021年A股限制性股票激勵計劃，激勵計劃有待公司股東大會以及類別股東大會審議批准後方能生效。

長城汽車現升5.57%，報21.8元；長城汽車A股（601633）亦升7.65%。

公司指擬向激勵對象授予4,318.4萬股限制性股票，佔本激勵計劃草案公告時公司股份總數0.469%，其中首次授予3,454.7萬股，佔激勵計劃擬授出限制性股票總數的80%，佔本激勵計劃草案公告時公司股份總數的0.376%。另外預留863.70萬股，佔激勵計劃擬授出限制性股票總數的20%，佔激勵計劃草案公告時公司股份總數的0.094%。

其中子公司董事、總經理鄭春來、張德會、孟祥軍分別獲授20萬股限制性股份，子公司董事、總經理崔凱及鄭立朋分別獲授予8萬股及25萬股限制性股份，而過去12個月曾任子公司董事、總經理的唐海鋒則獲授45萬股等。公司授予關連人士的限制性股票的對價總值為2,998.59萬元（人民幣，下同）。

根據每個考核年度業績目標達成率的達成情況，確定公司層面可解除限售的比例。其中，第一個解除限售期，要求2021年公司汽車銷量不低於149萬輛，年淨利潤不低於68億元；第二個解除限售，要求2022年公司汽車銷量不低於190萬輛，淨利潤不低於82億元；第三個解除限售期，要求2023年公司汽車銷量不低於280萬輛，淨利潤不低於115億元。